Қарыз алушыларды қатаң бағалау шаралары енгізіледі
АСТАНА. KAZINFORM - Жеке тұлғалардың кредиттері бойынша капиталдың контрциклді буферін енгізу туралы шешім қабылданды. Бұл туралы Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов айтты.
- Макро және микропруденциялық бастамалар аясында да жұмыс жүріп жатыр. Жеке тұлғалардың кредиттері бойынша капиталдың контрциклді буферін енгізу туралы шешім қабылданды. Қаржы реттеу агенттігімен бірлесіп, қарыз жүктемесінің коэффициенті мен қарыздың табысқа қатынасы сияқты қосымша құралдарды жетілдіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл тұтынушылық кредиттеу сегментіндегі «қызып» кетуді төмендетуге мүмкіндік береді.
Сондай-ақ, агенттік қарыз алушыларды, әсіресе бұрыннан несиелік мерзімін өткізіп алғандарды неғұрлым қатаң бағалау шараларын енгізуді жоспарлап отыр. Бұл тұтастай алғанда тұтынушылық кредиттеу саласындағы «қызып» кетуді төмендетуге ықпал етеді, - деді Тимур Сүлейменов.
Оның айтуынша, Үкіметпен бірлесіп теңгерімді фискалдық саясатқа көшу бойынша да өзара әрекет жалғасып жатыр.
- Сондай-ақ, Үкіметпен бірге инфляция деңгейін бақылау және төмендету шаралары кешенін жаңарттық. Құжатқа өндірісті ұлғайту, логистика мен жүк сақтау жүйесін дамыту, баға белгілеуде ашықтықты арттыру, үстеме бағаларды бақылау, монополияға қарсы және сыртқы сауданы реттеу, сондай-ақ біздің тарапымыздан – ақша-кредит саясаты бойынша шаралар енгізу мәселелері қамтылған, - деді ол.
Бұған дейін Ұлттық банк базалық мөлшерлемені тағы да 16,5 пайыз деңгейінде қалдырғанын жазған едік.