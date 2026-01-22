KZ
    13:52, 22 Қаңтар 2026

    Қарқаралыда маралдар табиғи ортаға қайта жіберілді

    АСТАНА. KAZINFORM — 2022-2032 жылдар аралығында Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында жартылай еркіндікте ұсталатын маралдарды қайта жерсіндіру жүзеге асырылып жатыр, деп хабарлайды Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті.

    марал
    Фото: Видеодан скрин

    Ведомство атап өткендей, жылдық жоспарға сәйкес жартылай еркіндікте бағып-күтілген маралдарды табиғи ортаға бейімдеу жұмыстары кезең-кезеңімен жүзеге асырылады. Осы жоспар аясында жартылай еркіндікте жүрген 4 бас марал толықтай еркіндікке, яғни дала жағдайына жіберілді.

    — Маралдар Кент орманшылығының 103-орам, 4-теліміне шығарылып, олардың табиғи ортаға бейімделуі бақылауға алынды. Аталған іс-шара жабайы жануарлар санын сақтау мен олардың табиғи мекенін қалпына келтіру мақсатында жүргізілді, — делінген хабарламада.

    Осыған дейін Қарқаралы ұлттық паркі мен Науырзым қорығына өртке қарсы техника табысталғаны белгілі болды.

    Айнұр Тумакбаева
