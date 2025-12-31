KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    14:10, 31 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қаршыға Дәуітбектің Жапониядағы жекпе-жегі бірінші раундта тоқтатылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық файтер Қаршыға Дәуітбек Сайтама қаласында (Жапония) өткен RIZIN турнирінде жекпе-жекті соңына дейін жалғастыра алмады. 

    Қаршыға Дәуітбектің Жапониядағы жекпе-жегі бірінші раундта тоқтатылды
    Фото: Sports.kz

    Отандасымыз бен K-1 ұйымының бұрынғы чемпионы Юта Кубо арасындағы айқас бірінші раундта тоқтатылды. Кубоның саусағы қарсыласының көзіне кіріп кеткеннен кейін Қаршыға Дәуітбек жекпе-жекті жалғастыра алмайтынын жеткізді. Содан соң жапониялық файтер өз әрекеті үшін кешірім сұрады. 

    32 жастағы қазақстандық жекпе-жек шеберінәі еншісінде 18 жеңіс, 3 жеңіліс бар. Ол RIZIN-де қатарынан 4 кездесуде жеңіске жетіп, жалпы ММА-да 10 айқас бойы ұтылмай келеді.

    Ал Ютаның ММА-дегі көрсеткіші — 5 жеңіс, 2 жеңіліс. 38 жастағы спортшы бұған дейін кикбоксингте 61 айқас өткізіп, соның 49-ында мерейі үстем болған. 

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, Жалғас Жұмағұловтың Чехияның Oktagon турнирінде чемпиондық атағын сәтті қорғағанын жазған едік. 

