Қаржы министрлігі мемсатыпалымға қатысатын құрылыс ұйымдарының жұмысын бақылауды күшейтті
АСТАНА. KAZINFORM - Қаржы министрлігі мемлекеттік сатыпалымға қатысатын құрылыс ұйымдарының жұмыс тәжірибесін бақылауды күшейтті, деп хабарлайды министрліктің баспасөз қызметі.
Баспасөз қызметінің мәліметтеріне қарағанда, кез келген адамды орындалатын жұмыстың сапасы алаңдататыны белгілі. Құрылыс, жөндеу жұмыстары немесе материалдарды жеткізу сынды қызметті ұсынатын ұйымдардың қажетті біліктілігі мен жауапкершілігі болғаны абзал. Себебі, мол тәжірибенің болуы бүгінде түрлі жобаны сәтті аяқтаудың кепілі.
Бұл ретте ҚР Қаржы министрлігі салалық мемлекеттік органдармен және «Атамекен» ҰКП бірлесіп, құрылыс секторындағы мемлекеттік сатыпалым нарығына қатысушылардың тәжірибесін бағалаудың қолданыстағы тетіктерін қайта қарауға кіріскенін айта кетейік.
Жұмыс тәжірибесін растаудың тың тәсілдеріне мыналар кіреді:
Тапсырыс беруші үкіметтік емес заңды тұлғалар болып саналатын әрі бюджеттен тыс жобалар бойынша техникалық жағынан күрделі нысандар бойынша тәжірибені есепке алу (ақпарат «Мемсараптама» РМК жүйесі арқылы расталады);
Есепке алынатын нысандардың санын шектеу – қатысушының баға ұсынысына әсер ететін өлшемшарт ретінде тәжірибені бағалау кезінде жылына үш нысаннан аспауы тиіс;
Мемлекеттік инвестициялар есебінен ғана қаржыландырылатын мемлекеттік ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің нысандары бойынша тәжірибені растау (сараптама қорытындысында көрсетіледі);
Квазимемлекеттік сектордың нысандары бойынша қосымша талаптар: расталатын құжаттардың қатарында хабарлама талоны мен сараптама қорытындысы талап етіледі.
Қаржы министрінің м.а. 2025 жылдың 6 тамызындағы №425 «Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» (ҚР ӘМ 2025 жылғы 6 тамызда № 36586 болып тіркелді) тиісті бұйрығы алғаш рет ресми жарияланған (zan.gov.kz) күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
