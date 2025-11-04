Қаржы нарығын реттеу агенттігі қарыз жүктемесін азайтуға бағытталған шара қабылдамақ
АСТАНА. KAZINFORM — Қыркүйек айында Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қарыз алушылардың құқықтарын қорғауға қатысты 11 672 өтінішті қарады. Өтініштердің көпшілігі алаяқтық әрекеттерге, тұтынушылық қарыздарды қайта құрылымдауға көмек көрсетуге және борышты азайту шараларына қатысты болды. Тамыз айымен салыстырғанда өтініштердің саны 4,5%-ға артты.
Өтініштердің жартысынан көбі (52,4%) банктерге, 36,6%-ы микроқаржылық ұйымдарға, 8,8%-ы коллекторлық агенттіктерге, 1,9%-ы сақтандыру компанияларына, 0,3%-ы басқа ұйымдарға қатысты болған.
Агенттік заң бұзушылықтарды анықтап, қаржы ұйымдарына келесі шараларды қолданды: 10 ұсыным, 2 жазбаша ескерту және 2 әкімшілік айыппұл (1,2 млн теңге). Бұл шаралар, мысалы, 90 күннен артық кешіктірілген қарыз бойынша өсімпұл есептеу, мерзімі өткен қарыз туралы хабарламау, сақтандыру төлемдерін уақытында жасамау сияқты мәселелерге қатысты.
Сонымен қатар, Агенттік ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру бағдарламасын іске асырады. Бағдарлама үш бағытта жұмыс істейді:
- 2004-2009 жылдары берілген ипотекалық қарыздар – 33,1 мың қарызға 209,9 млрд теңге қайта қаржыландырылды.
- 2016 жылға дейін берілген валюталық ипотекалық қарыздар – 16 мың қарызға 114,3 млрд теңге қайта қаржыландырылды. Валюталық қарыздар 31 желтоқсанға дейін айналдырылады.
- Қосымша қолдау шаралары – бұрын бағдарламаға қатысқан қарыз алушыларға қарызын азайту, жеңілдетілген төлеу кестесін жасау және жалғыз баспанасын қайтару бойынша көмек көрсетіледі. 1 қазанға қарай 10,6 мың адамға 99,1 млрд теңге көлемінде қолдау берілді. Көмек көрсету мерзімі 31 желтоқсанға дейін ұзартылды.
Агенттік банктер мен қарыз алушыларға қолдау көрсету арқылы азаматтардың борыш жүктемесін азайтып, жалғыз баспанасын сақтап қалуына көмектесуді жалғастыра бермек.
Айта кетейік, елде кепілсіз тұтынушылық қарыз беруге шектеу енгізіледі.