Кәсіби бухгалтерлік ұйымдарды аккредитациялау ережесі өзгереді
АСТАНА. KAZINFORM — Қаржы министрі 2026 жылғы 12 мамырдағы бұйрығымен кәсіби бухгалтер ұйымдарын, сертификаттау ұйымдарын аккредитациялау ережелерін және кәсіби бухгалтерлердің біліктілігін арттыру ережелерін өзгертті.
Кәсіби ұйымдар мен сертификаттау ұйымдарын аккредитациялау ережелерінде терминология жаңартылды: «электрондық үкімет» сөзі «цифрлық үкімет» деп, ал «ақпараттық жүйелер» – «цифрлық жүйелер» деп өзгертілді.
Сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі, сұрауларды өңдеу процедурасы және цифрлық жүйелердегі ақаулар кезінде әрекет ету ережелері нақтылаған.
Айтылады, мемлекеттік қызметтер «Кәсіби бухгалтер ұйымын аккредитациялау туралы куәлік беру» және «Бухгалтерлерді кәсіби сертификаттау ұйымын аккредитациялау туралы куәлік беру» Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті арқылы веб-портал «цифрлық үкімет» арқылы көрсетілетін болады.
Қызмет көрсетуші мемлекеттік қызметтің көрсетілу сатысы туралы деректерді цифрлық жүйеге енгізуді цифрландыру саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен қамтамасыз етеді.
Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін анықтайтын уәкілетті орган мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және нормативтік-құқықтық актілерге енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы ақпаратты «цифрлық үкімет» цифрлық инфрақұрылым операторы, соның ішінде Бірыңғай байланыс орталығына жібереді.
Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті деректер бар цифрлық жүйеде ақау туындаған жағдайда, қызмет көрсетуші 1 жұмыс күні ішінде «цифрлық үкімет» цифрлық инфрақұрылым операторын электрондық пошта арқылы бірыңғай қолдау қызметіне хабардар етеді. Хабарламада міндетті түрде келесі деректер көрсетілуі керек: мемлекеттік қызметтің атауы, өтініштің әкімшілік құжат нөмірі мен коды (НИКАД) немесе бірегей идентификациялық нөмірі (УИНЗ), рұқсат құжатының бірегей идентификациялық нөмірі (УИНРД), қызмет алушының ЖСН немесе БСН, авторизациядан бастап қатенің пайда болуына дейінгі қадамдық скриншоттар және қате уақыты.
Сұрауды өңдеу, соның ішінде тіркеу, «E-лицензиялау» цифрлық жүйесінде сұрау түскен сәттен басталады:
Куәлік беру кезінде:
Қызмет алушы ұсынған құжаттар қызмет көрсетушінің құжат айналымы басқармасының қызметкері арқылы қабылданып, бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп басқармасына жіберіледі – 1 жұмыс күні ішінде;
Орындаушы құжаттардың толықтығын және ережелерге сәйкестігін тексереді – 1 жұмыс күні;
Орындаушы құжаттардың мазмұнын қарайды – 1 жұмыс күні;
Орындаушы және басқарма басшысымен келісілген шешім жобасы, куәлік беру бұйрығының жобасы дайындалады, уәкілетті тұлға бекітеді, бұйрық тіркеледі немесе негізделген бас тарту хаты дайындалады – 2 жұмыс күні ішінде.
Куәлікті қайта рәсімдеу кезінде:
Қызмет алушы ұсынған құжаттар қызметкер арқылы қабылданып, бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп басқармасына жіберіледі – 1 жұмыс күні ішінде;
Орындаушы және басқарма басшысымен келісілген қайта рәсімдеу жобасы дайындалып, уәкілетті тұлға бекітеді, бұйрық тіркеледі немесе негізделген бас тарту хаты дайындалады – 2 жұмыс күні ішінде.
Егер құжаттар толық емес немесе мерзімі өткен болса, қызмет көрсетуші 2 жұмыс күні ішінде негізделген бас тарту хатын береді.
Кәсіби ұйымды немесе сертификаттау ұйымын аккредитациялау, сондай-ақ заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) деректері «цифрлық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік цифрлық жүйелерден алынады.
Сонымен қатар кәсіби бухгалтерлердің біліктілігін арттыру ережелеріне де өзгерістер енгізілді.
Біліктілікті арттыру курсының міндетті сағаттарына халықаралық және ұлттық қаржылық есеп стандарттары, Қазақстанның бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп заңнамасы, экономика, қаржы, аудит, менеджмент, салық, азаматтық, банк, сақтандыру және әлеуметтік заңнама, сондай-ақ есеп жүргізу процестерін цифрландыру мәселелері кіреді.
Бұйрық 30 мамырдан бастап қолданысқа енгізіледі, кейбір нормалар 12 шілдеден күшіне енеді.
Министрлікте түсіндіргендей, енгізілген өзгерістер бухгалтерлік есеп саласындағы процедураларды әрі қарай цифрландыруға және мемлекеттік қызмет көрсету тиімділігін арттыруға бағытталған.
