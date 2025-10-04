Кәсіби мереке қарсаңында Ақмола облысында ұстаздарға құрмет көрсетілді
АСТАНА. KAZINFORM — Көкшетаудағы «Болашақ сарайы» балалар мен жасөспірімдер сарайында Ақмола облысындағы 500-ге жуық ұстаз, еңбек ардагерлері мен білім беру мекемелерінің басшылары Ұстаздар күніне арналған салтанатты шараға жиналды, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Жиынның басты кейіпкерлері күн сайын балалардың болашағына жол ашатындар болды.
Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов ұстаздар қауымын құттықтады. Ол педагогтерге құрмет білдірді.
— Мұғалім еңбегі сан қырлы, бұл қиын, жауапты, орасан зор шыдамдылықты қажет ететін жұмыс. Қай уақытта да білім мен тәрбие — ең үлкен мақсат, ең жоғары бағыт болды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тамыз конференциясында: «Педагог — жай ғана кәсіп емес, ол — ұлы миссия. Адам қандай биіктерге жетсе де, өмір бойы ұстазының шәкірті болып қала береді» деп атап өтті. Расында да, ұстаз еңбегі — ұлт болашағының іргетасы. Қазіргі жетістіктеріміздің барлығы — ұстаздарымыздың қажырлы еңбегі, қамқорлығы, жылулығының көрінісі, — деп атап өтті облыс әкімі.
Бүгінде Ақмола облысында 23 мыңнан астам ұстаз еңбек етеді. Олардың құрметіне көптеген жылы лебіз айтылды. Сондай-ақ мақтанатын нәрсе көп болды. Мысалы, қосымша білім беру педагогі Ольга Шульгина «Алтын жүрек» байқауының жеңімпазы атанды. Мектеп директорлары Нариман Жылқыбай мен Тілеукен Ахметбеков — республикалық «Directors CAP» жарысының жүлдегерлері. Аслан Манатов — екі дүркін «Қазақстанның үздік психологы» және Арменияда өткен халықаралық педагогикалық шеберлік фестивалінің жеңімпазы.
Бірақ ұстаздар шеберлігінің ең сенімді дәлелі — шәкірттерінің жетістігі. Биылғы жылдың өзінде Ақмола облысының оқушылары олимпиадалар мен байқауларда 243 медаль жеңіп алды, оның 57-сі халықаралық болды.
Ұстаздар еңбегінің еленуі мемлекеттік деңгейде де бағаланып отыр. Өмірін мектепке арнағандар ордендер мен медальдармен, құрметті атақтармен, төсбелгілермен марапатталды. Жақында Ақордада Мемлекет басшысы облыстың екі өкілі: Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің оқытушысы Рашид Мұсаибековке «Парасат» орденін, ұстаз Оксана Забиякинаға «Ерен еңбегі үшін» медалін табыс етті.
Облыс әкімі өңірдегі білім саласының дамуына ерекше үлес қосқан 44 ұстазды марапаттады. Біреулері ордендер мен медальдар алса, енді кейбірі құрметті атақ мен ақшалай сертификаттарға ие болды. Бірақ зал ішінде ұстаз үшін ең басты марапат — еңбегін мойындау және шәкірттерінің алғысы екені сезілді.
Іс-шара мерекелік концерт қойылымымен аяқталды. Сол кеште ұстаздық — жай ғана кәсіп емес екені анық болды. Бұл — тағдыр, міндет және балаларға деген шексіз махаббат.