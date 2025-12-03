KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:08, 03 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    KASE: доллар тағы 4 теңгеге арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

    обменник
    Фото: Татьяна Корякина/ Kazinform

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,07 теңгеге арзандап, 503,89 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 508,2 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 504,74 теңгеден сатып алынады, 507,04 теңгеден сатылады. Еуро 586,82 – 592,48 теңге, ал рубль 6,43 – 6,55 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 72,43 теңгеден сатып алынады, 75,07 теңгеден сатылады. 

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:
    - доллар 502,51 теңгеден сатып алынады, 509,51 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 584,42 теңге, сату - 594,42 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,43 теңге, сату - 6,53 теңге.
    - юань: сатып алу - 72,81 теңге, сату - 77,22 теңге.

    Еске салайық, 2 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,8 теңгеге арзандап, 508,20 теңге болды.

    Досбол Атажан
