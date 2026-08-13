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    Кашмирде жер сілкінісі болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Кашмирде болған магнитудасы 5,4 балды құрады, деп хабарлайды ҚР Ұлттық ядролық орталығының Геофизикалық зерттеулер институтының деректер орталығы.

    жер сілкінісі болды
    Фото: hurriyet.com.tr

    ҚР ҰЯО ГЗИ деректер орталығының жедел мәліметіне сәйкес, Кашмир аумағында 2026 жылғы 13 тамызда Астана уақытымен сағат 05:35–те (Гринвич уақытымен 00:35–те) жер сілкінісі болды.

    Жер сілкінісінің координаттары: солтүстік ендіктің 36,74°-ы, шығыс бойлықтың 74,21°-ы. Магнитудасы: mb=5,4. Энергетикалық класы: K=12,3. Тереңдігі: h=4 км.

    Бұған дейін Колумбияда қуатты жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 250 адамнан асқанын хабарладық.

    Түркия Әлем жаңалықтары Жер сілкінісі
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Авторлар