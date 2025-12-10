15:52, 10 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Қасым-Жомарт Тоқаев 11-12 желтоқсан күндері Түрікменстанға барады
АСТАНА. KAZINFORM – Ақорданың ресми сайты Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 11-12 желтоқсан күндері Түрікменстанға баратынын мәлімдеді.
- Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 11-12 желтоқсан күндері Халықаралық бейбітшілік және сенім жылына, сондай-ақ Халықаралық бейтараптық күні мен Түрікменстанның тұрақты бейтараптығының 30 жылдығына арналған форумға қатысу үшін Ашхабад қаласына барады, - делінген хабарламада.
Айта кетейік, бүгін Президент цифрландырудың кейбір мәселелері туралы Жарлыққа қол қойды.