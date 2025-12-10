KZ
    Қасым-Жомарт Тоқаев 11-12 желтоқсан күндері Түрікменстанға барады

    АСТАНА. KAZINFORM – Ақорданың ресми сайты Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 11-12 желтоқсан күндері Түрікменстанға баратынын мәлімдеді.

    Ақорда
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    - Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 11-12 желтоқсан күндері Халықаралық бейбітшілік және сенім жылына, сондай-ақ Халықаралық бейтараптық күні мен Түрікменстанның тұрақты бейтараптығының 30 жылдығына арналған форумға қатысу үшін Ашхабад қаласына барады, - делінген хабарламада.

    Айта кетейік, бүгін Президент цифрландырудың кейбір мәселелері туралы Жарлыққа қол қойды.

