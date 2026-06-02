Қасым-Жомарт Тоқаев: Алатау қаласы ресурстарды оңтайлы, үнемдеп қолдануда үлгі болуға тиіс
ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы облысындағы Алатау қаласының даму жоспарымен танысу барысында, Алатау қаласы ресурстарды оңтайлы, үнемдеп қолдануда үлгі болуға тиіс екенін айтты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлім етті.
— Осы проблеманы шешу үшін «First fuel» тұжырымдамасына ерекше назар қажет деп санаймын. Халықаралық энергетика агенттігі әзірлеген бұл тұжырымдама энергияның тиімділігі мен қуат үнемдеуді арттыру шараларын кеңінен енгізуді қарастырады. Үнемделген энергияның бағасы жаңадан өндірілетін электр энергиясының құнына қарағанда, тіпті өндірістің қолжетімді түрлерімен салыстырғанда 2-3 есе төмен болатыны есептелген. Бұл жерде міндетті түрде пайдалануға болатын үлкен әлеует жатыр. Қазақстанның қазіргі қуат шығыны ауқымы жағынан жекелеген өңірлер тұтынатын және өндіретін энергия көлеміне тең. Өнеркәсіп министрлігінің ақпараты бойынша, желілердегі электр энергиясының шығыны шамамен 10 пайызды құрайды, жылу энергиясының шығыны да 10 пайызға жуық. Мәселен, 2024 жылы электр энергиясының жалпы шығыны 9 миллиардтан аса киловатт сағатты құрады. Бұл бүкіл Атырау облысындағы тұтыну көлемінен артық. Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің ақпаратына сәйкес, еліміз — әлемде энергияны ең көп тұтынатын экономикалардың бірі. Салыстыру үшін айтар болсақ, Қазақстанның ІЖӨ-дегі энергия тұтынуы орташа әлемдік көрсеткіштен 2 есе жоғары, ал Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдері көрсеткіштерінен 3,5 есе артық. Мойындауымыз керек, саладағы түйткіл көбінесе желілердің тозығы жеткенінде және электр энергиясын тасымалдаудағы ұзақ қашықтыққа ғана байланысты емес. Сонымен бірге энергия тұтынудағы мәдениетіміздің төмендігінде де болып отыр. Бұл бағытта Үкімет, әкімдіктер, ұлттық компаниялар және қоғам белсенділері атқаратын жұмыс көп. Біз халыққа электр энергиясын үнемдеу жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізуіміз қажет. Алатау қаласы ресурстарды оңтайлы, үнемдеп қолдануда үлгі болуға тиіс, — деді Мемлекет басшысы.
Айта кетейік, П️резидент Алатау елдің жаңа қаржы архитектурасын құрудың стратегиялық алаңына айналуға тиіс екенін айтты.