Қасым-Жомарт Тоқаев: Алғашқы Жарлығым ауылды дамытуға арналды
АСТАНА. KAZINFORM – Қасым-Жомарт Тоқаев ауыл әкімдерінің басқосуында алғашқы Жарлығының ауылды дамытуға арналғанын еске салды.
«Ауыл – төл өркениетіміздің алтын қазығы. Ауылды өркендету – баршаға ортақ парыз. Мемлекет бұл мәселеге ерекше жауапкершілікпен қарайды. Өздеріңіз білесіздер, 2022 жылы халыққа ұсынған сайлау алдындағы бағдарламада ауыл мәселесіне айрықша назар аудардым.
Алғашқы Жарлығым да ауылды дамытуға арналды. Соған сәйкес Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 2023-2027 жылдарға арналған тұжырымдамасы әзірленді. Қазіргі таңда осы құжатқа сай нақты жұмыс атқарылып жатыр.
Жуырда ғана Ауыл еңбеккерлерінің екінші форумын өткізіп, осы саладағы өзекті мәселелерді қарадық. Ал бүгін ауыл-аймақтардың даму бағдарын айқындаймыз. Бұл – мемлекеттің алдында тұрған стратегиялық міндеттің бірі», - деді Мемлекет басшысы.
Айта кетейік, Президент кадр құрамын жаңарту үдерісі биліктің бүкіл тармағында жүргізіліп жатқанын айтты.