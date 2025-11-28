Қасым-Жомарт Тоқаев: Ауылдағы жағдайды жақсартып, жұмысты күшейтуіміз керек
АСТАНА. KAZINFORM - Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ауыл әкімдерінің диалог-платформасында ауылдағы оң өзгерістерге тоқталды. Бұл туралы Ақорда хабарлады.
Мемлекет басшысы бүгін Үкімет алдағы бес жылға арналған Өңірлерді дамыту тұжырымдамасын бекіткенін атап өтті.
- Соңғы жылдары ауыл тұрғындарының тұрмыс сапасын арттыру үшін тиісті жұмыс жүргізіліп жатыр. 2022 жылы халықтың табысын арттыруға арналған кешенді жоспар қабылданды. Биыл Үкімет алдағы бес жылға арналған Өңірлерді дамыту тұжырымдамасын бекітті. Ауылға қомақты инвестиция тартылды. 2021 жылдан бері ауыл халқына алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсететін 864 нысан салынды. Сондай-ақ 388 жаңа мектеп ашылды. Былтыр 2 мыңға жуық ауыл мектебіне сапалы интернет берілді. Жыл өткен сайын ауылдың әлеуеті артып келеді, - деді Президент.
Бүгінде өзін-өзі қамтамасыз ету деңгейі жоғары ауылдардың саны көбейе түскен.
- Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі алты жылда 1,5 еседен астам өсіп, 8,3 триллион теңгеге жетті. Биыл ауылдағы шаруаларға 1 триллион теңге көлемінде қолдау көрсеттік. Дәл осындай мемлекеттік қолдау көрсеткен елдер көп емес, тіпті, бұл көптеген ел қол жеткізе алмайтын қаржылай көмек деуге болады. Алайда алдымызда биік мақсаттар тұр: біз ауылдағы жағдайды жақсартып, жұмысты күшейтуіміз керек, - деді Президент.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ауыл әкімдерінің диалог-платформасында сөз сөйлеп, әкімнің, ең алдымен халықпен тікелей жұмыс істейтін мемлекеттік қызметші екенін еске салды.