    12:48, 24 Қараша 2025 | GMT +5

    Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар мемлекет елшілерінен сенім грамоталарын қабылдады

    АСТАНА. KAZINFORM – Ақордада алты елдің төтенше және өкілетті елшілерінің Қазақстан Президентіне сенім грамоталарын тапсыру рәсімі өтті.

    Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар мемлекеттің елшілерінен сенім грамоталарын қабылдады
    Фото: Ақорда

    Сенім грамоталарын Израиль мемлекетінің елшісі Йоав Быстрицки; Қырғыз Республикасының елшісі Құдайберген Базарбаев,Куба Республикасының елшісі Альфредо Федел Ниевес Портуондо, Ливан Республикасының елшісі Джордж Абу Зейд, Зимбабве Республикасының елшісі Марк Грей Маронгве, Сомали Федеративтік Республикасының елшісі Фатхудин Али Мохамед тапсырды.

    Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар мемлекеттің елшілерінен сенім грамоталарын қабылдады
    Фото: Ақорда

    Президент Қазақстан барлық мемлекетпен достық қарым-қатынас орнатқан бейбіт ел екеніне тоқталды.

    Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар мемлекеттің елшілерінен сенім грамоталарын қабылдады
    Фото: Ақорда

    Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның ішкі саясатында қолға алынған бастамалар жөнінде әңгімеледі. Бұл жұмыстар Әділетті Қазақстанды құруға, «Заң және тәртіп» қағидатына негізделгенін айтты.

    Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар мемлекеттің елшілерінен сенім грамоталарын қабылдады
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы елшілерді дипломатиялық миссияларының ресми түрде басталуымен құттықтап, Қазақстан тарапы олардың қызметіне жан-жақты қолдау көрсетуге дайын екенін жеткізді.

    Айта кетейік, Президент 2028 жылғы Олимпиада ойындарына дайындық жоспарымен танысты.

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Эльмира Оралбаева
