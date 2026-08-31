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    Қасым-Жомарт Тоқаев Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатына қатысты

    БІШКЕК. KAZINFORM -Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Бішкекте өтіп жатқан VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатын тамашалады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанаты
    Фото: Ақорда

    Биыл жарыстар 31 тамыз бен 6 қыркүйек аралығында Қырғыз Республикасының Ыстықкөл облысында өтеді. 

    VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанаты
    Фото: Ақорда

    Додада 100-ден астам елден 3 мыңға жуық спортшы бақ сынайды. Сайыстың 43 түрінен, соның ішінде қазақ халқының ұлттық спорт түрлерінен жүлделер сарапқа салынады. 

    Токаев
    Фото: Акорда

    Қазақстанның атынан 150-ден астам спортшы сынға түседі. Отандастарымыз 43 спорт түрінің барлығында өнер көрсетеді.

    VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанаты
    Фото: Ақорда

    Айта кетейік, осыған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстан Президенті Садыр Жапаровтың шақыруымен Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 26-отырысына және «ШЫҰ+» форматындағы кездесуге қатысу үшін Бішкек қаласына жұмыс сапарымен барды.

    VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанаты
    Фото: Ақорда
    VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанаты
    Фото: Ақорда
    игры
    Фото: Ақорда

     

    Қазақстан Президенті Дүниежүзілік көшпенділер ойындары Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның сыртқы саясаты
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Авторлар