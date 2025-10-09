KZ
    14:51, 09 Қазан 2025 | GMT +5

    Қасым-Жомарт Тоқаев Душанбе қаласына сапармен барды

    АСТАНА. KAZINFORM — Президентті халықаралық әуежайда Тәжікстан Премьер-министрі Кохир Расулзода қарсы алды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Фото: Ақорда

    Бүгін Мемлекет басшысы Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмонмен кездесу өткізеді және «Орталық Азия — Ресей» саммитіне қатысады.

    Президентті халықаралық әуежайда Тәжікстан Премьер-министрі Кохир Расулзода қарсы алды.
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    Ертең Қазақстан Президентінің ТМД мемлекеттер басшыларының кеңесі отырысына қатысуы жоспарланған.

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    Еске салсақ, осыдан бұрын Мемлекет басшысы 9-10 қазан күндері Тәжікстан астанасына сапар шегетіні хабарланды.

