14:51, 09 Қазан 2025 | GMT +5
Қасым-Жомарт Тоқаев Душанбе қаласына сапармен барды
АСТАНА. KAZINFORM — Президентті халықаралық әуежайда Тәжікстан Премьер-министрі Кохир Расулзода қарсы алды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Бүгін Мемлекет басшысы Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмонмен кездесу өткізеді және «Орталық Азия — Ресей» саммитіне қатысады.
Ертең Қазақстан Президентінің ТМД мемлекеттер басшыларының кеңесі отырысына қатысуы жоспарланған.
Еске салсақ, осыдан бұрын Мемлекет басшысы 9-10 қазан күндері Тәжікстан астанасына сапар шегетіні хабарланды.