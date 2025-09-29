Қасым-Жомарт Тоқаев Италия Президентін Ақордада қарсы алды
АСТАНА. KAZINFORM — Ақордада Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елімізге ресми сапармен келген Италия Президенті Серджо Маттарелланы қарсы алды.
Алдымен Қасым-Жомарт Тоқаев пен Серджо Маттарелла бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды.
Осыдан кейін мәртебелі мейманның сапарына орай салтанатты рәсімдер залында сап түзеген құрмет қарауылының бастығы Мемлекет басшыларына сәлемдік баянат берді.
Президент оркестрі екі елдің мемлекеттік Әнұранын орындады.
Әнұрандарды тыңдап болғаннан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев пен Италия Президенті кілемше бойымен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туына қарай жүрді.
Оның алдына келгенде мейман тоқтап, басын сәл иіп, өзінің құрметін білдірді. Сонан соң Италия Президенті мен Президент құрметті қарауыл сапының бойымен жүрді. Құрметті қарауыл бастығымен қоштасты.
Айта кетейік, қазіргі уақытта екі ел басшылары келіссөз жүргізіп жатыр. Оның барысында сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық ықпалдастықты нығайту перспективалары талқыланады.
Бұған дейін осы жылдың 9 наурызында Мемлекет басшысы Италия Президенті Серджо Маттарелламен елордада кездескен еді.