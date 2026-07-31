Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының кездесуіне қатысады
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстан Президенті Садыр Жапаровтың шақыруымен 31 шілде — 1 тамыз күндері Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының бейресми Консультативтік кездесуіне қатысу үшін Шолпан-Атаға сапармен барады.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Осыған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев «Болашақ ойындары – 2026» халықаралық мультиспорт турнирінің ашылу салтанатына құрметті қонақ ретінде қатысқаны үшін Эмомали Рахмонға алғыс айтты.