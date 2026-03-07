KZ
    14:57, 07 Наурыз 2026

    Қасым-Жомарт Тоқаев Иранның көрші елдерге шабуылдан бас тартуын құптайды

    АСТАНА. KAZINFORM - Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Уақытша басқарушы кеңестің көрші елдерге шабуылдан бас тартқаны туралы шешімін жеткізген Иран Президенті Масуд Пезешкианның мәлімдемесін құптайды.

    Ақорда
    Фото: Ақорда

    Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Қазақстан Президенті мұны Таяу Шығыстағы шиеленісті бәсеңдетуге бағытталған маңызды қадам деп санайды.

    Осыған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев араб елдерінің басшыларына қолдау білдірген болатын. 

    Сондай-ақ ол Ирандағы жағдайға байланысты қауіпсіздік мәселелері бойынша тапсырма берді.

     

     

    Қазақстанның сыртқы саясаты Иран Ақорда Таяу Шығыстағы ахуал
