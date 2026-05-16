Қасым-Жомарт Тоқаев LRT құрылысын одан ары жалғастыруды тапсырды
АСТАНА. KAZINFORM – Қоғамдық көлікті одан ары дамыту мақсатында LRT жобасының екінші кезегі іске асырыла бастады, деп хабарлайды Ақорда.
Атап айтқанда, «Астана-1» вокзалы, «Жағалау» шағын ауданы, Қосшы қаласы бағыты бойынша жаңа желінің құрылысын жүргізу жоспарланып отыр. 20 станциядан тұратын екінші кезеңнің жалпы ұзындығы 26,5 шақырымды құрайды.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев LRT құрылысын жүргізіп жатқан қытайлық компания өкілдері мен CTS Transportation, Astana LRT жұмысшыларына сәттілік тілеп, жобаны одан әрі жалғастыруды тапсырды.
- This is only the first step! – Бұл жолдың басы ғана! - деді Президент.
Айта кетейік, бүгін Президент Astana LRT жұмысын іске қосты.