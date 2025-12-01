KZ
    15:17, 01 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қасым-Жомарт Тоқаев Никушор Данды Румынияның ұлттық мерекесімен құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Румыния Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Мемлекет басшысы Румыния Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    Президент Тоқаев Никушор Данды Румынияның ұлттық мерекесі — Бірігу күнімен құттықтап, румын халқына құт-береке тіледі.

    — Президент жеделхатында екі ел арасындағы саяси диалогтың, экономикалық және мәдени ынтымақтастықтың аясы кеңейіп келе жатқанын атап өтіп, сан қырлы ықпалдастық қос халықтың игілігі жолында нығая беретініне сенім білдірген. Қасым-Жомарт Тоқаев Никушор Данның жауапты қызметіне толайым табыс, ал румын халқына құт-береке тіледі, — делінген хабарламада.

    Бұдан бұрын Президент Садыр Жапаровты Жогорку Кенеш сайлауының табысты өтуімен құттықтағанын жазған едік.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Румыния Құттықтау Ақорда
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
