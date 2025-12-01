15:17, 01 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Қасым-Жомарт Тоқаев Никушор Данды Румынияның ұлттық мерекесімен құттықтады
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Румыния Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
Президент Тоқаев Никушор Данды Румынияның ұлттық мерекесі — Бірігу күнімен құттықтап, румын халқына құт-береке тіледі.
— Президент жеделхатында екі ел арасындағы саяси диалогтың, экономикалық және мәдени ынтымақтастықтың аясы кеңейіп келе жатқанын атап өтіп, сан қырлы ықпалдастық қос халықтың игілігі жолында нығая беретініне сенім білдірген. Қасым-Жомарт Тоқаев Никушор Данның жауапты қызметіне толайым табыс, ал румын халқына құт-береке тіледі, — делінген хабарламада.
