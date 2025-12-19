16:26, 19 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия елдері басшыларына арналған қабылдауға келді
ТОКИО. KAZINFORM – Қазақстан Президенті Жапония Премьер-министрінің атынан Орталық Азия елдері басшыларының құрметіне арналған ресми қабылдауға қатысу үшін Акасака мемлекеттік сарайына келді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қасым-Жомарт Тоқаевты Санаэ Такаичи қарсы алды.
Мемлекет басшысы ертең «Орталық Азия – Жапония» диалогының бірінші саммитіне қатысады.
Айта кетелік Қазақстан Президенті БҰҰ университетінде дәріс оқыды.