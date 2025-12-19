KZ
    16:26, 19 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия елдері басшыларына арналған қабылдауға келді

    ТОКИО. KAZINFORM – Қазақстан Президенті Жапония Премьер-министрінің атынан Орталық Азия елдері басшыларының құрметіне арналған ресми қабылдауға қатысу үшін Акасака мемлекеттік сарайына келді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия елдері басшыларына арналған қабылдауға келді
    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаевты Санаэ Такаичи қарсы алды.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия елдері басшыларына арналған қабылдауға келді
    Фото: Ақорда
    Қасым-Жомарт Тоқаев Акасака мемлекеттік сарайына келді
    Фото: Ақорда
    Қасым-Жомарт Тоқаев Акасака мемлекеттік сарайына келді
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы ертең «Орталық Азия – Жапония» диалогының бірінші саммитіне қатысады. 

    Қасым-Жомарт Тоқаев Акасака мемлекеттік сарайына келді
    Фото: Ақорда

    Айта кетелік Қазақстан Президенті БҰҰ университетінде дәріс оқыды

