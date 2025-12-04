Қасым-Жомарт Тоқаев пен Антониу Кошта бірлескен мәлімдеме жасады
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Еуропалық Кеңес Президентімен өте нәтижелі келіссөз жүргізілгеніне, кездесу емен-жарқын, достық рәуіште әрі конструктивті сипатта өткеніне тоқталды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
— Қазақстан мен Еуропа Одағын өзара сенім мен түсіністікке негізделген жан-жақты ынтымақтастық байланыстырады. Біз көптеген мәселені қарастырып, серіктестігімізді жаңа әрі сапалы деңгейге шығаруға ниетті екенімізді растадық. Әлгінде айтқанымдай, Президент Антониу Коштаның елімізге сапары Кеңейтілген серіктестік және ынтымақтастық туралы келісімнің 10 жылдығы қарсаңында өтіп отыр. Қазақстан — Орталық Азия елдерінің ішінде «жаңа буын» келісіміне қол қойып, ратификациялаған алғашқы ел. Бұл маңызды құжат екіжақты қарым-қатынастың өрбуіне негіз қалап, сауда, инвестиция, инфрақұрылым, инновация, мәдениет салалары секілді өзара ықпалдастықтың барлық басты бағыттарын қамтыған, — деді Мемлекет басшысы.
Бұдан бұрын Тоқаев Еуропалық Кеңес Президентін І дәрежелі «Достық» орденімен марапаттағанын жаздық.
Сонымен қатар Мемлекет басшысы Еуропалық Кеңес Президенті Антониу Коштамен келіссөз жүргізді.
Шара барысында Президент Еуропа Одағы — Қазақстанның ірі сауда және инвестициялық серіктесі екенін атап өтті.