    16:47, 11 Сәуір 2026 | GMT +5

    Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев Бұхарадағы Ахуалдық орталыққа барды

    БҰХАРА. KAZINFORM – Қазақстан мен Өзбекстан мемлекеттерінің басшылары Бұхара облысының жаңа Ахуалдық орталығының қызметімен танысты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Ақорда

    Онда тәулік бойы өңірдегі ахуалға, соның ішінде инфрақұрылым жағдайына, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына, көлік жүйесіне, қауіпсіздік қызметіне және табиғи процестерге бақылау жүргізіледі.

    Ахуалдық орталық төтенше оқиғалар кезінде шұғыл қызметтердің іс-қимылын үйлестіріп, ықтимал сын-қатерлерге тосқауыл қою үшін жағдайдың өрбуін модельдеуді жүзеге асырады.

    Бұған дейін Мемлекет басшысының Өзбекстанға жұмыс сапарымен барғанын жазған едік. Содан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев Бахауддин Нақышбанди мемориалдық кешенін аралады

    Сондай-ақ Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевпен Бұхарада бейресми кездесу өткізді.

