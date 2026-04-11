Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев Бұхарадағы Ахуалдық орталыққа барды
БҰХАРА. KAZINFORM – Қазақстан мен Өзбекстан мемлекеттерінің басшылары Бұхара облысының жаңа Ахуалдық орталығының қызметімен танысты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Онда тәулік бойы өңірдегі ахуалға, соның ішінде инфрақұрылым жағдайына, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына, көлік жүйесіне, қауіпсіздік қызметіне және табиғи процестерге бақылау жүргізіледі.
Ахуалдық орталық төтенше оқиғалар кезінде шұғыл қызметтердің іс-қимылын үйлестіріп, ықтимал сын-қатерлерге тосқауыл қою үшін жағдайдың өрбуін модельдеуді жүзеге асырады.
Бұған дейін Мемлекет басшысының Өзбекстанға жұмыс сапарымен барғанын жазған едік. Содан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев Бахауддин Нақышбанди мемориалдық кешенін аралады.
Сондай-ақ Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевпен Бұхарада бейресми кездесу өткізді.