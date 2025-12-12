KZ
    08:02, 12 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қасым-Жомарт Тоқаев Швейцарияның жаңадан сайланған президентін құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Швейцария Конфедерациясының президенті болып сайлануына орай Ги Пармеланға құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Швейцарияның жаңадан сайланған Президентін құттықтады
    Фото: Ақорда

    Құттықтауда Ги Пармеланның көшбасшылық қасиеті мен еліне қалтқысыз қызмет еткенінің арқасында жоғары сенімге ие болып, осынау биік лауазымға қайта сайланғаны жазылған.

    — Мемлекет басшысы президенттің жаңа мерзімінде халықаралық қатынастарда маңызды рөл атқаратын Швейцария дамудың даңғыл жолын жалғастыра беретініне сенім білдірді. Қасым-Жомарт Тоқаев Ги Пармеланның жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал Швейцария халқына бақ-береке тіледі, — делінген хабарламада.

