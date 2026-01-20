Қасым-Жомарт Тоқаев: «Тарихи жарақат алған» ұлт психологиясынан арылуымыз керек
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — «Тарихи жарақат алған» ұлт психологиясынан арылуымыз керек. Бұл туралы Ұлттық құрылтайдың V отырысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты.
— Бұрын да айтқам, қазір де атап өткім келеді: біз «тарихи жарақат алған» ұлт психологиясынан біржола арылуымыз керек. Басқа түскен қайғы-қасіреттің бәрін басқа халықтардан көру, ұлтымыздың маңдайына жазылған ащы тағдыр туралы бітпейтін пікірталастар жүргізу — кешегі күнмен өмір сүру деген сөз. Бүкіл әлем өзгеріп жатыр, бізге де өзгеретін уақыт келді. Біз — болашағы жарқын, жолы ашық жас мемлекетпіз, сондықтан уақыт көшінен қалмай, тек алға қарай жүруіміз керек, — деді Президент.
Бұдан бұрын Президент тәуелсіздігімізді нығайта түсу жолында бар күш-жігерін салып, еңбек ете беретінін айтқан еді.