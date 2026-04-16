KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:15, 16 Сәуір 2026 | GMT +5

    Қасым-Жомарт Тоқаев Түркияға жұмыс сапарымен барады

    АСТАНА. KAZINFORM – 17 сәуірде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Режеп Тайип Ердоғанның шақыруымен Түркияға жұмыс сапарымен барады

    Тоқаев пен Ердоған
    Фото: Ақорда

    - Қазақстан Президенті Анталия дипломатиялық форумының ашылу рәсіміне қатысып, панелдік сессияда сөз сөйлейді. Сондай-ақ екіжақты кездесулер өткізу жоспарланған, - деп мәлімдеді Ақорда.

    Айта кетейік, Анталия форумы – жыл сайын саяси көшбасшылар, дипломаттар, сарапшылар, бизнес, медиа және азаматтық қоғам өкілдері бас қосатын жоғары деңгейдегі халықаралық пікірталас алаңы.

    Бұған дейін төрт мемлекеттің елшісі Президентке сенім грамоталарын тапсырды.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия Ақорда
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар