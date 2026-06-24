ҚР Президенті Жаһандық өзгерістер институтының атқарушы төрағасы Тони Блэрмен кездесті
АСТАНА. KAZINFORM – Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Кездесу барысында Қазақстанда жүргізіліп жатқан ауқымды реформаларды жүзеге асыру мәселелері, сондай-ақ елді саяси және әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан жаңғыртудың негізгі бағыттары талқыланды.
-Президент мемлекеттік институттарды одан әрі дамытуды, басқару тиімділігін арттыруды және халықтың тұрмыс сапасын көтеруді көздейтін қазіргі өзгерістер жөнінде айтты,-делінген хабарламада.
Айта кетейік, осыған дейін Брюссельде Еуропалық Одаққа мүше мемлекеттер іскерлік орта өкілдерінің қатысуымеy «Қазақстан – ЕО» дөңгелек үстелі ұйымдастырылды.