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    ҚР Президенті Жаһандық өзгерістер институтының атқарушы төрағасы Тони Блэрмен кездесті

    АСТАНА. KAZINFORM – Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Тоқаев - Блэр
    Фото: Ақорда

    Кездесу барысында Қазақстанда жүргізіліп жатқан ауқымды реформаларды жүзеге асыру мәселелері, сондай-ақ елді саяси және әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан жаңғыртудың негізгі бағыттары талқыланды.

    -Президент мемлекеттік институттарды одан әрі дамытуды, басқару тиімділігін арттыруды және халықтың тұрмыс сапасын көтеруді көздейтін қазіргі өзгерістер жөнінде айтты,-делінген хабарламада.

    Айта кетейік, осыған дейін Брюссельде Еуропалық Одаққа мүше мемлекеттер іскерлік орта өкілдерінің қатысуымеy «Қазақстан – ЕО» дөңгелек үстелі ұйымдастырылды.


    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Еуропалық Одақ Қазақстанның сыртқы саясаты Ақорда
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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