KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    20:53, 17 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияға ресми сапармен барды

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияға ресми сапармен барды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияға ресми сапармен барды
    Фото: Ақорда

    Қазақстан Президентін Токио қаласының Ханэда халықаралық әуежайында Жапонияның мемлекеттік сыртқы істер министрі Аяно Кунимицу қарсы алды. 

    Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияға ресми сапармен барды
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы ертең Жапония императоры Нарухитомен және Премьер-министр Санаэ Такаичимен келіссөздер жүргізеді.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияға ресми сапармен барды
    Фото: Ақорда

    Айта кетелік сапар аясында император Нарухитомен, Премьер-министр Санаэ Такаичимен кездесу жоспарланған. «Орталық Азия – Жапония» саммитіне қатысып, іскерлік орта өкілдерімен жүздеспек. Kazinform тілшісі Қазақстан мен Жапония арасындағы байланыстың маңызды тұстарына тоқталып көрген еді

    Тегтер:
    Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар