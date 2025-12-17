20:53, 17 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияға ресми сапармен барды
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияға ресми сапармен барды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қазақстан Президентін Токио қаласының Ханэда халықаралық әуежайында Жапонияның мемлекеттік сыртқы істер министрі Аяно Кунимицу қарсы алды.
Мемлекет басшысы ертең Жапония императоры Нарухитомен және Премьер-министр Санаэ Такаичимен келіссөздер жүргізеді.
Айта кетелік сапар аясында император Нарухитомен, Премьер-министр Санаэ Такаичимен кездесу жоспарланған. «Орталық Азия – Жапония» саммитіне қатысып, іскерлік орта өкілдерімен жүздеспек. Kazinform тілшісі Қазақстан мен Жапония арасындағы байланыстың маңызды тұстарына тоқталып көрген еді.