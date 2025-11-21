KZ
    18:02, 21 Қараша 2025 | GMT +5

    Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Түрікменстан Президенті Қазақстанға келеді

    АСТАНА. KAZINFORM – Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен 24-25 қараша күндері Астанаға Түрікменстан Президенті Сердар Бердімұхамедов мемлекеттік сапармен келеді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Сердар Бердімұхамедов Астанаға жұмыс сапарымен келді
    Фото: tdh.gov.tm

    Сапар аясында тараптар жоғары деңгейде келіссөздер жүргізіп, Қазақстан мен Түрікменстан арасындағы стратегиялық серіктестікті нығайту перспективасын талқылайды.

    Қасым-Жомарт Тоқаев пен Сердар Бердімұхамедов шағын құрамда келіссөз жүргізген еді.

     

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Түрікменстан
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
