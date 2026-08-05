Қасым-Жомарт Тоқаевтың таңдаулы сөздерінің жинағы жарық көрді
АСТАНА. KAZINFORM – Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз» атты таңдаулы сөздерінің жинағы жарыққа шықты. Бұл туралы Президенттің ішкі саясат мәселелері және коммуникациялар жөніндегі көмекшісі Арман Қырықбаев әлеуметтік желіде жариялады.
Бұл – Мемлекет басшысының Қазақстанды Әділетті, Қауіпсіз және Өркендеген елге айналдыруды көздеген ұлы мұратының сөзбен көмкерілген жиынтық бейнесі.
– Құрметті достар! Сөз қадірін түсінетін, көкірегі ояу, зерделі қауымға айтар жаңалығымыз бар. «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз» деген атпен Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың таңдаулы сөздерінің жинағы жарық көрді. Жинақ болғанда, бұл – Мемлекет басшысының Қазақстанды Әділетті, Қауіпсіз және Өркендеген елге айналдыруды көздеген ұлы мұратының сөзбен көмкерілген жиынтық бейнесі. Яғни саналы ғұмырын мемлекет ісіне арнаған тұлғаның соңғы отыз жылдан аса уақыт ішінде көңілге түйгені, ойға тамызық болған ұстанымдары мен құндылықтары. Осы жинақты құрастыру кезінде көзіміз жеткен анық жайт – күрделі және өтпелі кезеңде мемлекетке басшы болатын тұлғаның ел болашағы, ұлт сапасы жайлы пікір-көзқарасы бұдан ондаған жылдар бұрын қалыптасқан. Одан соң өмірлік және кәсіби тәжірибе негізінде жүйеленіп, бүгінде мемлекеттік саясаттың басым бағыттарына айналып отыр, - деді Арман Қырықбаев.
Кітапта түрлі тақырыптар топтастырылған. Әр жылдары айтылған сөздерін мұқият оқыған көзі қарақты оқырман мұны өзі де аңғарады.
– Біздің мақсат – «сөзін оқы және ойла» деп Хакім Абай айтпақшы, тағдыршешті кезеңде мемлекет тізгінін ұстаған Қасым-Жомарт Тоқаевтың жүргізіп отырған саясатының түп өзегін – президенттік миссиясын өз сөзімен негіздеу. Мемлекетіміздің бүгіні мен ертеңін ойлаған, даму бағдарын ұғынуға ұмтылған елжанды азаматтарды осы кітапты оқып-зерделеуге шақырамын, - деп жазды Президенттің ішкі саясат мәселелері және коммуникациялар жөніндегі көмекшісі.
Кітап жақын арада барлық мемлекеттік кітапханаларға, университеттер мен колледждерге, жастар орталықтарына таратылады