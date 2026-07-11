Каспий мәселелерін зерттейтін ғылыми филиал ашу ұсынылды
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Атырау облысына жұмыс сапары аясында Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев Атырау облысының әкімімен, аумақтық бөлімшелердің басшыларымен, қоғам белсенділерімен жұмыс кездесуін өткізді.
Кездесу барысында атмосфералық ауаның ластануы, экологиялық бақылау, қалдықтарды басқару, табиғатты қорғау іс-шаралары, Каспий теңізінің құрғауы, көгалдандыру және т.б. сияқты проблемалық мәселелер талқыланды.
Министр өз сөзінде ірі кәсіпорындардың жағдайды экологиялық жақсартуға бағытталған шараларды көздейтін кешенді экологиялық рұқсат алуына толығырақ тоқталды.
Ұсыныстардың бірі аймақты көгалдандыруға үлес қосатын тұзды алып тастауды болдырмау мақсатында Каспий теңізінің құрғаған түбіне отырғызу үшін құрғақшылыққа төзімді және тұзға төзімді өсімдіктерді өсіруге арналған питомник құру болды.
Атырау облысының әкімі Серік Шәпкенов ҚазҒЗИ-дың Каспий теңізі мәселелері жөніндегі филиалын ашу мүмкіндігін қарастыруды атап өтті, бұл экология мәселелеріне ғылыми негіздемемен жақындауға, Арал теңізінің құрғаған табаны бойынша бар тәжірибесін қолдануға мүмкіндік береді.
Кездесу соңында министр заңнаманың талаптарын мүлтіксіз сақтауға, «Таза Қазақстан», «Заң және тәртіп» тұжырымдамасын іске асыруға, өңірдегі экологиялық жағдайды жақсарту жөнінде шұғыл шаралар қабылдауға назар аударды.