Каспий неге таязданып барады — себебін Нысанбаев атады
АСТАНА. KAZINFORM — Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев Каспий теңізінің жай-күйіне қатысты пікір білдірді.
Оның айтуынша, су деңгейінің төмендеуі және судың ластануы сынды екі бөлек мәселені ажырата білу қажет:
— Каспийдің су деңгейінің төмендеуіне байланысты теңіздің жай-күйі — бір мәселе. Ал оның суының ластануы мүлде басқа мәселе. Соңғы жылдары судың сапасының апатты жағдайына байланысты бүкіл флора мен фаунаның жойылып кеткені туралы ақпарат болып па еді?! Тек итбалықтарға қатысты жергілікті жағдай тіркелді. Бірақ ол жұқпалы ауру болатын. Мұндай қорытындыны тиісті ғылыми-техникалық институттар жасады. Ал су деңгейінің төмендеуі — бұл да қазіргі таңда қарастырылып жатқан мәселе. Бұл - адам әрекетінің нәтижесі. Су қажетті мөлшерден көп алынып жатыр, — деді Нысанбаев Мәжілістегі брифингте.
Бұған дейін әлеуметтік желілерде Каспий теңізі жағалауында аққулардың қырылғаны туралы ақпарат тарауына байланысты Маңғыстау облыстық экология департаментінің зертханалық-талдамалық бақылау бөлімінің мамандары теңіз суынан сынама алып, зерттеу жүргізгенін жазған едік.