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    Каспий теңізінде жер сілкінді

    АСТАНА. KAZINFORM — Каспий теңізінде магнитудасы 3,2 болатын жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды Азертадж

    жер сілкінісі
    Фото: Анадолы

    Әзербайжан Республикасының Сейсмологиялық қызмет республикалық орталығының Жер сілкіністерін зерттеу бюросының мәліметінше, жерасты дүмпулері 26 шілде күні жергілікті уақытпен сағат 03:04-те тіркелген.

    Жер сілкінісінің ошағы 20 шақырым тереңдікте орналасқан.

    Зардап шеккендер мен қираулар туралы ақпарат жарияланған жоқ.

    Айта кетелік Техаста магнитудасы 5 балдық жер сілкінісі болған еді

    Оқиға Табиғи апат Каспий Жер сілкінісі
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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