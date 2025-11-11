KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    09:02, 11 Қараша 2025 | GMT +5

    Каспий жағалауында 200-ден аса матрос Отанға адал болуға ант берді

    АҚТАУ. KAZINFORM — Ақтауда Әскери-теңіз күштерінің сапында мерзімді қызмет атқаратын матростардың ант қабылдау рәсімі салтанатты түрде өтті. Шара алғаш рет 15-ші шағын аудандағы Амфитеатр алаңында ашық аспан астында өтті. Бұл туралы Қорғаныс министрлігі мәлім етті. 

    Каспий жағалауында 200-ден аса матрос Отанға адал болуға ант берді
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    Іс-шараға Ақтау қаласы әкімінің орынбасары Бекзат Жүсіп, Әскери-теңіз базасының басшылығы, Қарулы күштердің ардагерлері, Маңғыстау, Атырау және Батыс Қазақстан облыстарынан шақырылған әскери қызметшілердің туған-туыстары қатысты.

    Ар-намыс пен ерлік туының астында 200-дің үстінде жауынгер Отанға адал болуға ант берді.

    – Сендер ант берген соң Отанға қызмет етуге кірісесіңдер. Әрқайсың айбынды ту мен ел алдындағы антқа адал болыңдар. Абыроймен қызмет етіп, аман-есен отбасыларыңа оралуларыңа тілектеспін, – деді әскери-теңіз базасының командирі 1-дәрежелі капитан Есенғали Байботаев.

    Ант қабылдау рәсімі аяқталған соң көрермендерге әскери теңізшілер қоян-қолтық ұрыс техникасын, саптық дайындық элементтерін және көздерін байлап автомат құрастыру шеберлігін көрсетті.

    Салтанатты маршпен қаланың жағалау бойымен жүріп өткен сарбаз ұлдарына ата-аналары сүйсіне қарап тұрды.

    Айта кетейік, бұған дейін Ақтау гарнизонының 200-ден аса сарбазы Жауынгерлік тумен қоштасқан еді.

     

    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
