Каспийді сақтайық: «Жаңа адамдар» жастар қозғалысы үндеу жасады
АҚТАУ. KAZINFORM – «Жаңа адамдар» жастар қозғалысы теңізді қорғау мақсатында жағалаудағы елдерге үндеу жолдады. Бұл туралы жастар қозғалысының баспасөз қызметі мәлім етті.
— Каспий теңізі — жойылып кету қаупінде тұр. Су айдыны жылдам таязданып барады, бұл — тек бір елдің ғана мәселесі емес, миллиондаған адамның өмір салтына әсер ететін жаһандық экологиялық қауіп. Бұл жағдайды тек бірлескен күш-жігер арқылы ғана түзетуге болады, — делінген хабарламада.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бірнеше рет атап өткендей, сөз — аймақтық мәселе туралы ғана емес, бұл — халықаралық қоғамдастық үшін дабыл қағарлық жағдай. Оны еңсеру үшін жүйелі қадамдар, үйлестірілген шешімдер мен үкімет басшылары мен салалық бөлімдер деңгейінде нақты шаралар қажет.
— Жаңа адамдар, азаматтық қоғамның бір бөлігі ретінде бұл жағдайға бейжай қарай алмайды. Каспийдің тағдыры — біздің саналы әрекеттеріміздің, өзімізге деген құрметіміздің және адам болып қалу қабілетіміздің айнасы, — деп үн қатты.
Каспийдің жағалауында, Ақтауда, жүздеген дауылпаз үні естілді, бұл — теңіз тағдыры ешкімді бейжай қалдырмайтынына назар аударту тәсілі. Қатысушылар Каспий теңізін қорғау және қалпына келтіру үшін күш біріктіруге шақырды.
Белсенділер көкке ұзындығы 22 метрлік «Каспийді сақтайық» деген жазуы бар алып батпырауықты көтерді. Бұл — келер ұрпаққа және өздеріне берілген уәде.
Қозғалыс Қазақстан, Ресей, Әзербайжан, Иран және Түрікменстан халқына және саясаткерлерге, бизнес өкілдеріне, корпорацияларға, қорларға үндеу жасады.
— Сөз тек табиғат жайында емес — ертеңіміз үшін бүгін өмір сүруді таңдайтын шынайылық туралы. Каспийді сақтау — өзімізді және мақтанышымызды сақтау, — дейді Жаңа адамдар қозғалысының өкілдері.
Еске сала кетейік, бұған дейін елордада өткен ІІ Astana Think Tank Forum-2025 халықаралық форумында Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Ержан Ашықбаев Арал мен Каспий теңіздерінің экологиялық проблемаларын шешуге халықаралық деңгейде қатысуды күшейту қажет екенін айтқан болатын.