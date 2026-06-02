Кәсіпкерлер таңбалау шығындарына 50% қосымша шегерім алады
АСТАНА. KAZINFORM — Салық кодексін енгізу жөніндегі жобалық кеңсенің 16-шы отырысында тауарларды таңбалау жүйесін енгізу кезіндегі бизнесті қосымша қолдау мәселесі қаралды. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
«Атамекен» ҰКП төрағасының орынбасары Тимур Жәркенов атап өткендей, таңбалауды енгізу бизнестен өндірістік желіні жаңғырту, жабдық сатып алу секілді бірқатар едәуір шығынды талап етеді. Кәсіпкерлердің қаржылық ауыртпалығын азайту мақсатында сәйкестендіруге қажет жабдық сатып алуға жұмсалған шығынды шегерімге нақты жұмсалған шығын сомасының 150% мөлшеріне жатқызу ұсынылды.
Жобалық кеңсе отырысына қатысушылар бұл ұсынысты қолдады. Тиісті түзету Салық кодексіне енгізіледі.
Сондай-ақ, отырыста резидент еместер үшін электрондық шот-фактура жазу мерзімін ұзарту бойынша түбегейлі шешім қабылданды. Мерзім ұзартылады. Қазіргі уақытта Мемлекеттік кірістер комитеті мен «Атамекен» ҰКП норманы түпкілікті пысықтауда. Резидент еместер үшін ЭШФ ҚҚС бойынша декларация тапсыратын күннен бір жұмыс күні бұрын кешіктірілмей жазылып берілуі қажет.
Сонымен қатар, отырыста еңбекақы төлеу қоры төлемдерін біріздендіру бойынша пилоттық жобаны әзірлеу жайы талқыланды. Қазіргі уақытта оларды салық төлеушінің кабинеті арқылы басқару қарастырылуда. Барлық міндетті төлемді есептеу үшін жұмыс берушіге қызметкердің ЖСН-ы мен оның жалақы мөлшерін көрсету жеткілікті. Жүйе қажетті есептеуді автоматты түрде жүргізеді.
Осы тетікті енгізу еңбекақы төлеу қорынан төлем жүргізу міндеттемелерін орындауды едәуір жеңілдетіп, бизнестің әкімшілік жүктемесін қысқартуға, стандартты есеп айырысу операцияларын орындау үшін бухгалтерлік қызметті тарту қажеттілігін азайтуға мүмкіндік береді.
Айта кетелік салық органдары заңсыз ҚҚС схемаларына қарсы бақылауды күшейткен еді.