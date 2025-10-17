Кәсіпқой футбол клубтарда 100-ден аса заң бұзушылық анықталды – Бектенов
АСТАНА. KAZINFORM – 2026 жылдан бастап шетелдік спортшыларды (легионерлерді) мемлекеттік және квазимемлекеттік қаражат есебінен қаржыландыруға тыйым салынады. бұл туралы Мәжіліс депутаттарының сауалына Премьер-министр Олжас Бектеновтің жауабында айтылған.
- Әкімдіктер жыл сайын жергілікті бюджеттен футболды дамытуға және өңірлердегі кәсіпқой клубтарға қаражат бөліп келеді. 2025 жылы футболды дамытуға 34,9 млрд теңге көлемінде қаражат қарастырылған. Оның ішінде 31,8 млрд теңгесі кәсіпқой футбол клубтарын (Премьер-лига және Бірінші лига клубтары) қолдауға, ал 3,1 млрд теңге балалар мен бұқаралық футболды дамытуға бағытталған, - деді Олжас Бектенов.
Оның атап өтуінше, осыған орай 2021-2025 жылдары спортты дамытуға бөлінген бюджет қаражатының тиімді жұмсалуын бағалау мақсатында мемлекеттік аудит органдары мен өңірлік тексеру комиссиялары тарапынан 12-ден астам жоспарлы және жоспардан тыс бақылау жұмыстары жүргізілді.
- Бұл жұмыстар аясында кәсіпқой футбол клубтарын қамтитын басқармалар мен мекемелердің қызметі қаралып, 100-ден аса заң бұзушылық (қаржының мақсатсыз жұмсалуы, артық төлемдер, қайталанатын қызметтер мен тиімсіз жоспарлау деректері) тіркелді. Сонымен қатар «Ақтөбе» және «Қызылжар» футбол клубтарына қатысты сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамалар жасалды. 2025 жылы «Ақтөбе» футбол клубына (Ақтөбе облысы) қатысты облыстық прокуратура жүргізген тексеру нәтижесінде 250 млн теңгеден астам қаржының мақсатсыз жұмсалғаны (ойыншыларға ішкі ережелерсіз сыйақы мен бонустар төлеу, мердігер ұйымдармен шарттар бойынша қызмет бағасын арттыру) анықталды, - деді ол.
Үкімет басшысы қазіргі таңда спорт саласына бөлінген бюджет қаражатын тиімді пайдалану мақсатында «Дене шынықтыру және спорт туралы» ҚР Заңына өзгерістер енгізіліп, 2026 жылдан бастап шетелдік спортшыларды (легионерлерді) мемлекеттік және квазимемлекеттік қаражат есебінен қаржыландыруға тыйым салынғанын атап өтеді.
- Сонымен қатар Туризм және спорт министрінің бұйрығымен жергілікті атқарушы орғандарға кәсіпқой клубтарды жергілікті бюджет есебінен қаржыландыруға лимиттер (футболға 500 АЕК-тен артық төленбеуге тиіс) қойылған. Осыған орай 2026 жылдан бастап жергілікті атқарушы органдарға кәсіпқой футболды дамытуға бөлінетін қаражатқа лимиттер қойылып, футболға жеке инвесторларды тарту жайында жұмыстар жүргізу тапсырылған, - деді Премьер-министр.
Бұған дейін отандық футбол клубтарын сатып алуға ниетті кәсіпкерлер белгілі болғанын жазған едік.
Айта кетейік, осы жылдың наурызында Бурабайда өткен Ұлттық құрылтайдың 4-отырысында Мемлекет басшысы футбол клубтары облыстық бюджеттерге ғана арқа сүйемей, шетелдердегі секілді өздері де табыс табуды үйренуі керектігін айтқан еді.
Осыдан кейін Туризм және спорт министрлігі отандық футбол клубтарын жекешелендіру бойынша кешенді жол картасы әзірледі.