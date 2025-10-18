Қатар Бішкектегі жаңа аурухана құрылысына 9,24 млн доллар бөледі
АСТАНА. KAZINFORM — Қырғызстан астанасы Бішкек қаласындағы жаңа аурухана корпусын Қатар қаржыландырады, деп хабарлайды Кабар.
Қырғызстан президенті Садыр Жапаров «Қырғыз Республикасы Министрлер Кабинеті мен Қатар мемлекетінің Үкіметі арасындағы Бішкек қаласындағы Жедел медициналық жәрдем көрсету клиникалық ауруханасына қосымша корпус салу жөніндегі гранттық келісімді ратификациялау туралы» заңға қол қойды. Аталған келісім 2025 жылғы 10 сәуірде Бішкек қаласында қабылданған болатын.
Бұл заңды Жогорку Кенеш 2025 жылғы 25 қыркүйекте қабылдады.
Гранттық келісімнің мақсаты — Бішкектегі Жедел медициналық жәрдем көрсету клиникалық ауруханасына қосымша корпус салуға қаржылай қолдау көрсету. Жаңа ғимараттың құрылысы аурухананың пациенттерге қызмет көрсету мүмкіндігін арттырып, көрсетілетін медициналық көмектің сапасын жақсартуға мүмкіндік береді.
Грант сомасы — 9 240 000 АҚШ доллары. Бұл қаражат жобаның барлық кезеңін қаржыландыруға жұмсалады. Атап айтқанда, оған құрылыс жұмыстары, қажетті құрал-жабдықтарды сатып алу, сондай-ақ жобаны сәтті жүзеге асыру үшін қажет ресурстармен қамтамасыз ету кіреді.
Осыған дейін Өзбекстан Қатарға қарсы ойын кезінде ереже бұзғаны үшін 340 мың доллар төлейтіні мәлім болды.