Қатар мен АҚШ стратегиялық ынтымақтастықты нығайтуға баса назар аударды
АСТАНА. KAZINFORM – Қатар сыртқы істер ведомствосының басшысы жаһандық энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін теңіз кеме қатынасы еркіндігіне кепілдік берудің маңыздылығын атап өтті, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Қатар премьер-министрі шейх Мұхаммед бин Абдулрахман бин Джассим Ат-Тани Вашингтонға сапары барысында вице-президент Джей Ди Вэнс және АҚШ Қаржы министрі Скотт Бессеттпен стратегиялық ынтымақтастықты нығайту жолдарын талқылады.
Екі тарап қазіргі аймақтық оқиғаларды ескере отырып қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастыққа баса назар аударды.
– Әлемдік энергия қорлары нарығындағы даму да талқыланды. Тараптар жаһандық энергетикалық қауіпсіздік үшін энергиямен жабдықтаудың тұрақтылығын сақтаудың және Қатардан әлемдік нарықтарға сұйытылған табиғи газды үздіксіз жеткізудің маңыздылығын атап өтті, - делінген Қатар Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде.
Ведомство шейх Мұхаммед бин Абдулрахман бин Джассим Ат-Тани осыған байланысты теңіз кеме қатынасы еркіндігін халықаралық құқыққа сәйкес кепілдендірудің маңыздылығын атап өткенін қосты.
Америкалық тарап өз кезегінде екі ел арасындағы берік стратегиялық серіктестікті жоғары бағалап, Қатардың аймақтық тұрақтылық және жаһандық энергетикалық қауіпсіздікті нығайтудағы белсенді рөлін баса айтты.
Осыған дейін Қатардың мемлекеттік мұнай-газ компаниясы Қытай, Оңтүстік Корея, Италия және Бельгияға ұзақ мерзімді сұйытылған табиғи газ (СТГ) жеткізуге форс-мажор жариялануы мүмкін екенін хабарлады.
Сондай-ақ БҰҰ Ормуз бұғазы арқылы жеткізуді қамтамасыз ету үшін жұмыс тобын құратынын жазған едік.