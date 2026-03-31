Қатар орталық банкі қаржы секторын қолдауға арналған алдын алу шараларын жариялады
АСТАНА. KAZINFORM - Қатардың қаржы реттеушісі банктердің өтімділікке қолжетімділігін кеңейтіп, қарыз алушыларға төлемдерді кейінге шегеру мүмкіндігін бермек, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Қатар орталық банкі қазіргі жағдай аясында банк секторындағы өтімділікті сақтау және қаржы нарығының тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған ақша-несие саясаты шараларының кешенін енгізгенін мәлімдеді.
Қабылданған шаралар аясында реттеуші тиісті талаптарға жауап беретін құнды қағаздарды кепілге ала отырып, ұлттық валютада репо операцияларына шектеусіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұл қадам банк жүйесінде жеткілікті өтімділік деңгейін қамтамасыз етуге бағытталған.
Сонымен қатар қолданыстағы «овернайт» операцияларына қосымша ретінде мерзімі үш айға дейінгі жаңа репо құралы іске қосылады. Бұл банктерге қысқа мерзімді өтімділікті басқаруды икемді жүргізуге мүмкіндік береді.
Осыған қоса, орталық банк депозиттер бойынша міндетті резерв нормасын 4,5%-дан 3,5%-ға дейін төмендету туралы шешім қабылдады. Реттеушінің бағалауынша, бұл банктердің экономиканы қаржыландыру мүмкіндігін кеңейтеді.
Жеке шаралар блогы қарыз алушыларды қолдауға бағытталған. Реттеуші банктерге қазіргі жағдайдан зардап шеккен клиенттерге төлемдерді үш айға дейін кейінге шегеруге рұқсат берді.
Бұған дейін БАӘ орталық банкі банк секторын тұрақтандыруға бағытталған шаралар пакетін қабылдаған болатын.