Қатардағы зауытта жарылыс болды
АСТАНА. KAZINFORM — Жарылыс Доха қаласының солтүстік-шығысындағы Рас-Лаффан өнеркәсіптік аймағындағы зауыттардың бірінде болды, деп хабарлайды Report.
Бұл туралы Қатар Ішкі істер министрлігі жариялады.
Аталған аумақта Қатардың сұйытылған табиғи газ өндіретін негізгі нысандары орналасқан. Мәліметке сәйкес, оқиға салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ.
— Рас-Лаффан өнеркәсіптік аймағындағы зауыттардың бірінде жергілікті сипаттағы жарылыс болды. Азаматтық қорғаныс күштері оқиғаның салдарын жою жұмыстарын жүргізіп жатыр. Зардап шеккендер мен газдың немесе басқа заттардың сыртқа шығу фактілері тіркелген жоқ, — делінген ведомство мәлімдемесінде.
Ал ТАСС агенттігінің мәліметінше, зауыттағы жарылыстан бірнеше адам зардап шеккен.
Айта кетейік, Өзбекстанда жанармай бекетінде болған жарылыстан 6 адам қаза тапты.