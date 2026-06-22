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    Қатардағы зауытта жарылыс болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Жарылыс Доха қаласының солтүстік-шығысындағы Рас-Лаффан өнеркәсіптік аймағындағы зауыттардың бірінде болды, деп хабарлайды Report.

    Қатардағы зауытта жарылыс болды
    Фото: Report

    Бұл туралы Қатар Ішкі істер министрлігі жариялады.

    Аталған аумақта Қатардың сұйытылған табиғи газ өндіретін негізгі нысандары орналасқан. Мәліметке сәйкес, оқиға салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ.

    — Рас-Лаффан өнеркәсіптік аймағындағы зауыттардың бірінде жергілікті сипаттағы жарылыс болды. Азаматтық қорғаныс күштері оқиғаның салдарын жою жұмыстарын жүргізіп жатыр. Зардап шеккендер мен газдың немесе басқа заттардың сыртқа шығу фактілері тіркелген жоқ, — делінген ведомство мәлімдемесінде.

    Ал ТАСС агенттігінің мәліметінше, зауыттағы жарылыстан бірнеше адам зардап шеккен. 

    Айта кетейік, Өзбекстанда жанармай бекетінде болған жарылыстан 6 адам қаза тапты.

    Қатар Әлем жаңалықтары Жарылыс
    Динара Маханова
    Динара Маханова
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