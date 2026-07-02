Катонқарағай ұлттық паркінде тағы бір ілбіс фототұзаққа түсті
АСТАНА. KAZINFORM — Парктің өзге бір түкпіріне орнатылған фототұзақ тағы бір ілбісті тіркеді.
Бұл — жуырда үш аланымен бірге жарияланған аналық ілбіс емес. Жаңа тіркеу парк аумағында өзге де ілбістердің тіршілік ететінін дәлелдейді.
Боранға байланысты көріну деңгейінің төмендігіне қарамастан, ілбіс фототұзақ объективіне ілігіп үлгерді.
— Жарияланымда фототұзақтан алынған түпнұсқа кадрлармен қатар, жасанды интеллект көмегімен сапасы жақсартылған нұсқалар да ұсынылды. Өңдеу тек суреттің анықтығын арттыру мақсатында жүргізілді, — делінген хабарламада.
Айта кетелік Катонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында үш күшігімен (аланымен) жүрген ілбіс фототұзаққа түсіп қалған еді.