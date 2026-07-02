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    Катонқарағай ұлттық паркінде тағы бір ілбіс фототұзаққа түсті

    АСТАНА. KAZINFORM — Парктің өзге бір түкпіріне орнатылған фототұзақ тағы бір ілбісті тіркеді. 

    Катонқарағай ұлттық паркінде тағы бір ілбіс фототұзаққа түсті
    Фото: Ұлттық парк

    Бұл — жуырда үш аланымен бірге жарияланған аналық ілбіс емес. Жаңа тіркеу парк аумағында өзге де ілбістердің тіршілік ететінін дәлелдейді.

    Катонқарағай ұлттық паркінде тағы бір ілбіс фототұзаққа түсті
    Фото: Қазақ орманы

    Боранға байланысты көріну деңгейінің төмендігіне қарамастан, ілбіс фототұзақ объективіне ілігіп үлгерді.

    — Жарияланымда фототұзақтан алынған түпнұсқа кадрлармен қатар, жасанды интеллект көмегімен сапасы жақсартылған нұсқалар да ұсынылды. Өңдеу тек суреттің анықтығын арттыру мақсатында жүргізілді, — делінген хабарламада.

    Катонқарағай ұлттық паркінде тағы бір ілбіс фототұзаққа түсті
    Фото: Қазақ орманы

    Айта кетелік Катонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында үш күшігімен (аланымен) жүрген ілбіс фототұзаққа түсіп қалған еді.

    Табиғат Ілбіс Катонқарағай Экология Ұлттық парктер Жануарлар
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар