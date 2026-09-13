Қатты нөсерден кейін Римді су басты
АСТАНА. KAZINFORM - Бірнеше аптаға созылған аномальды ыстықтан кейін Римде қатты нөсер жауды. Италия астанасының жекелеген аудандарында бірнеше сағат ішінде қыркүйек айындағы орташа айлық мөлшерден де көп жауын-шашын түсті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Roma Today басылымының мәліметінше, қаланың шығысы мен оңтүстік-шығысындағы Тор-Вергата, Казилино және Салоне аудандарында 2-3 сағат ішінде 85-тен 118 мм-ге дейін жауын-шашын түскен. Тор-Вергатада небәрі екі сағатта шамамен 100 мм жаңбыр жауған.
Тағы бір қатты жауын-шашын ошағы EUR ауданында тіркелді. Онда бір сағатта 85 мм-ге дейін жауын-шашын түскен. Көршілес Остиенсе, Сан-Джованни және Тор-Маранча аудандарында 50-70 мм жауын-шашын тіркелді. Бұл айлық орташа мөлшерге жуық.
Рим көшелерін су басты. Су жертөлелерге, гараждарға және жерасты өткелдеріне кірген.
Ауа райының қолайсыздығына байланысты билік метроның бірнеше станциясын жабуға мәжбүр болды. Өрт сөндірушілер мен полиция қызметкерлері 350-ге жуық шақыртуға шықты. Құтқарушылар су басқан көліктерден жүргізушілерді шығаруға көмектесті, құлаған ағаштар мен бұтақтарды жинады, сондай-ақ суды сорып шығарды.
Римнің өзінде қаза тапқандар тіркелген жоқ. Италияның басқа өңірлерінде осы күндері қолайсыз ауа райынан екі адам қаза тапты. Қайғылы жағдайлардың бірі Фриули-Венеция-Джулия өңірінде, екіншісі Тосканада болды.
12 қыркүйекке қарай Римдегі ауа райы тұрақтанды. Қалада күн ашылып, ауа температурасы шамамен +30 °C болды. Қалалық қызметтер нөсердің салдарын жою жұмыстарын жалғастырып жатыр.
Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары соңғы жылдары Римде қысқа уақытқа созылғанымен, өте қатты нөсерлердің жиілегенін атап өтеді. Мұндай жағдайлар әсіресе ұзақ уақытқа созылған құрғақ кезеңдерден кейін жиі байқалады.
Айта кетейік, бұған дейін Италияда 2026 жылдың жазы 1950 жылдан бергі бүкіл бақылау кезеңіндегі ең ыстық жаз болғаны туралы жазған едік.