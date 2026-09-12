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    Катюшадан Уралға дейін: Өскемендегі ескі техникалар қойылған ретро-музейден фоторепортаж

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Өскеменде ашылған Ретро-музей алғашқы күннен-ақ халықтың отбасымен келетін жеріне айналғандай. Бір жерде әкесі баласына ескі көліктің қалай жұмыс істегенін түсіндірсе, енді бір жерде келушілер «Катюшаның» алдында ұзақ аялдайды. Kazinform тілшісі музейге барып, фоторепортаж жасап қайтты.

    Катюшадан Уралға дейін: Өскемендегі ескі техникалар қойылған ретро-музейден фоторепортаж
    Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

    Солжағалау саябағы аумағында орналасқан ашық экспозицияда өткен ғасырдың әскери және азаматтық техникасының 28 үлгісі қойылған.

    Катюшадан Уралға дейін: Өскемендегі ескі техникалар қойылған ретро-музейден фоторепортаж
    Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

    Мұнда танк, зеңбірек, броньды автомобиль, мотоцикл, жүк және жеңіл көліктер бар.

    Катюшадан Уралға дейін: Өскемендегі ескі техникалар қойылған ретро-музейден фоторепортаж
    Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

    Музейдің ерекшелігі — техниканы әйнек астынан емес, ашық кеңістікте көруге болады. Сондықтан олардың көлемі мен құрылымын жақыннан сезінуге мүмкіндік бар.

    Катюшадан Уралға дейін: Өскемендегі ескі техникалар қойылған ретро-музейден фоторепортаж
    Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

    «Катюша» — экспозицияның басты техникаларының бірі

    Кіреберісте бірден көзге түсетін экспонаттардың бірі — БМ-13 «Катюша».

    ЗиС-6 жүк автомобилінің шассиіне орнатылған бұл реактивті артиллериялық жүйе соғыс жылдарындағы ең танымал қарулардың біріне айналды. Бір дүркін атқанда 16 реактивті снаряд жіберіп, 8,4 шақырымға дейінгі қашықтықтағы нысанаға тигізе алған.

    Катюшадан Уралға дейін: Өскемендегі ескі техникалар қойылған ретро-музейден фоторепортаж
    Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

    Бүгінде ол музей аумағында тұр. Бірақ жанына барып қарағанда, техниканың ауқымы бірден байқалады.

    Катюшадан Уралға дейін: Өскемендегі ескі техникалар қойылған ретро-музейден фоторепортаж
    Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

    «Катюшаның» қасында тұрған ЗиС-6 жүк көлігі де кездейсоқ таңдалмаған. Дәл осы модель соғыс жылдарында реактивті қондырғыларды орналастыру үшін пайдаланылған көліктердің бірі болды.

    Катюшадан Уралға дейін: Өскемендегі ескі техникалар қойылған ретро-музейден фоторепортаж
    Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

    Танктен зениттік зеңбірекке дейін

    Экспозицияда 1942 жылғы Т-60 жеңіл танк те бар. Соғыс жылдарында ол барлау, жаяу әскерді қолдау және байланыс міндеттерін атқарған.

    танк
    Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

    Балалардың танкке деген қызығушылығы ерекше. Бірі шынжыр табанына үңілсе, енді бірі мұнарасына қарап, ата-анасына сұрақ қойып жатыр.

    танк
    Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

    Ал 45 мм М-42 танкіге қарсы зеңбірегі соғыс техникасының басқа қырын көрсетеді. Салмағы 625 келі болатын қару брондалған техникаға қарсы қолданылған.

    Жақын тұрған кезде оның қарапайым көрінетін құрылымының артында сол кезеңдегі әскери инженерия жатқанын аңғаруға болады.

    Катюшадан Уралға дейін: Өскемендегі ескі техникалар қойылған ретро-музейден фоторепортаж
    Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

    Экспозициядағы БА-64 броньды автокөлік те назар аудартады. Ол барлау, байланыс және жаяу әскер бөлімдеріне қолдау көрсету үшін пайдаланылған. Тасжолда сағатына 80 шақырымға дейін жылдамдықпен жүре алған.

    Катюшадан Уралға дейін: Өскемендегі ескі техникалар қойылған ретро-музейден фоторепортаж
    Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

    Соғыстан кейінгі кезеңнің «Уралы»

    Әскери техниканың арасынан таныс «Урал» мотоциклі де көзге түседі.

    М-72 негізінде жасалған бұл мотоцикл бүйір тіркемесімен бірге 330 келі салмақ тартып, 260 келіге дейін жүк көтере алған. Кейін мұндай техника бейбіт өмірде де жолсыз жерлерде пайдаланылды.

    Урал мотоциклі
    Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

    Сондықтан музейдегі көліктер тек соғыс тарихын емес, өткен ғасырдағы күнделікті өмірді де еске салады.

    Катюшадан Уралға дейін: Өскемендегі ескі техникалар қойылған ретро-музейден фоторепортаж
    Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

    Мұнда ГАЗ-67Б жол талғамайтын көлігі, ГАЗ-М-1 жеңіл автокөлік және басқа да кеңестік техника үлгілері бар.

    Катюшадан Уралға дейін: Өскемендегі ескі техникалар қойылған ретро-музейден фоторепортаж
    Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

    Экспозицияда шетелдік техника да кездеседі. Атап айтқанда, ленд-лиз арқылы КСРО-ға жеткізілген америкалық Studebaker жүк көліктері мен Diamond T 980 ауыр жүк тартқышын көруге болады.

    Diamond T 980
    Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

    Тарихты экраннан емес, көзбен көру

    Музей аумағында жүргенде келушілердің реакциясы бір нәрсені аңғартады. Осындай техниканы суреттен көру бір бөлек, жанына барып көру мүлде басқа әсер.

    Катюшадан Уралға дейін: Өскемендегі ескі техникалар қойылған ретро-музейден фоторепортаж
    Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

    Әсіресе балалар үшін бұл тарих сабағының өзгеше формасы. Олар техниканың атауын ғана біліп қоймай, оның көлемін көріп, құрылымына үңіліп, ата-анасына сұрақ қояды.

    Катюшадан Уралға дейін: Өскемендегі ескі техникалар қойылған ретро-музейден фоторепортаж
    Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

    Ал ересектер үшін экспозиция өткен ғасырдың техникасын еске түсіретін орынға айналған.

    Катюшадан Уралға дейін: Өскемендегі ескі техникалар қойылған ретро-музейден фоторепортаж
    Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

    Бір алаңда тұрған «Катюша», Т-60, БА-64, М-42, «Урал», ЗиС-6 және америкалық техникалар бірнеше тарихи кезеңді бір жерге жинағандай әсер қалдырады.

    Бұған дейін әскери-патриоттық орталықтан фоторепортаж ұсынған едік.

    Тарих Әскер Шығыс Қазақстан облысы Өскемен Музей Көлік Техника
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Авторлар