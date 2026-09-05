Қауіпсіздік кеңесі аппаратының басшысы тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM — Мұрат Баймұқашев Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік кеңесі аппаратының басшысы болып тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
— Мемлекет басшысының Жарлығымен Мұрат Қалибекұлы Баймұқашев Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Аппаратының Басшысы болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды, — делінген хабарламада.
Мұрат Баймұқашев
Талдықорған және Ақмола облыстарының Ішкі істер басқармасы Мемлекеттік автоинспекциясының инспекторы, мемлекеттік автоинспекторы, аға инспекторы (06.1994-12.1997)
ҚР ІІМ Жол полициясы департаментінің инспекторы, аға инспекторы, бөлімше, бөлім бастығы (12.1997-05.2006)
ҚР ІІМ Штаб департаменті бастығының орынбасары (05.2006-08.2007)
ҚР ІІМ Кадр жұмысы департаментінің бастығы (08.2007-04.2009)
Қазақстан Республикасы Бас прокурорының ерекше тапсырмалар жөніндегі аға көмекшісі (04.2009-08.2009)
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің Қорғаныс және құқық қорғау бөлімі меңгерушісінің орынбасары (08.2009-02.2012)
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің Заң шығару, қорғаныс және құқық қорғау бөлімі бастығының орынбасары (03.2012-01.2013)
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің Қорғаныс және құқық қорғау бөлімінің бастығы (09.2013-04.2019)
Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі хатшысының орынбасары (10.04.2019-02.2020)
ҚР ІІМ Әкімшілік полиция комитетінің төрағасы (03.2020-07.2021)
ҚР Ішкі істер министрінің орынбасары (22.07.2021-20.05.2022)
Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Хатшысының бірінші орынбасары (20.05.2022-01.09.2023)
Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Хатшысының орынбасары (01.09.2023 бастап)
Білімі
Қазақ ауылшаруашылық институты (1994)
Инженер-механик
ҚР ІІМ Қарағанды заң институты (1998)
Заңгер-құқықтанушы
Ресей Федерациясы Президентінің жанындағы Халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясы (Магистратура) (2015)
Марапаттары
«Құрмет» ордені (2013)
«Айбын» ордені (2020)