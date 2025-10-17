Қауіпсіздік қорғау жолындағы 30 жыл: Ақмола облысында Құтқарушылар күні аталып өтті
КӨКШЕТАУ. KAZINFORM — Ақмолалық құтқарушылар кәсіби мерекеcі мен Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің 30 жылдығы қарсаңында марапатталды, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
«Көкшетау» Мәдениет сарайында Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің 30 жылдығына орайластырылған мерекелік шара өтті.
Мереке қонақтары үшін заманауи өрт сөндіру және құтқару техникалары, соның ішінде соңғы жылдары пайдалануға берілген көліктердің көрме ұйымдастырылды.
Салтанатты шара Төтенше жағдайлар министрі генерал-майор Шыңғыс Әріновтың құттықтау сөзімен ашылды, ол құтқарушылардың жоғары кәсібилігі мен жанқиярлығын жоғары бағалады.
— Құтқарушылар жыл сайын өрт пен оқыс оқиғаға тоқсан мыңнан астам рет шығып отыр. Жыл сайын апат аймақтарынан ондаған мың адам эвакуацияланады, тағы мыңдаған адам медициналық және психологиялық көмек алады. Тек 2025 жылдың басынан бері тоғыз мыңнан астам азамат құтқарылып, зардап шеккен мыңдаған адамға көмек көрсетілді. Әрқайсысының артында өмір бар екенін түсінбейінше, бұл жай сандар болып көрінеді: біреу үйінді астынан шығарылса, екіншісі өрттен немесе мұз астынан құтқарылған… Құтқарушыларға ең жақсы алғыс — олар кеткеннен кейін кейде еститін қарапайым «Рахмет, сіз үлгердіңіз» деген бір ауыз сөз, — делінген құттықтау мәтінінде.
Аймақ құтқарушыларын Ақмола облысы әкімінің орынбасары Мұрат Балпан құттықтап, ақмолалық құтқарушылардың үлгісін көрсеткен Асқар Забикулиннің қаһармандығын мысалға келтірді. Облыстың тумасы 2022 жылы ойланбастан отқа кіріп, үш адамның өмірін аман алып қалып, нағыз ерлік жасады.
— Қандай жағдайда да құтқарушылар қайсарлық, кәсібилік пен қаһармандық танытып, кейде өз өмірлерін қатерге тіге отырып, әрқашан бірінші болып көмекке келеді, — деп атап өтті М.Балпан.
Ақмола облысы ТЖД бастығы Бақытжан Алашов өз сөзінде ондаған адамның өмірін сақтап, жүздеген келеңсіз жағдайлардың шешілуіне жауапты қызметкерлер еңбегінің маңыздылығына тоқталды. Ол сондай-ақ жақсы жаңалықтарымен бөлісті — алдағы уақытта департамент қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдері жасалады.
Мереке марапаттау рәсімімен жалғасты. Ерекшеленген құтқарушыларға Төтенше жағдайлар министрінің және облыс әкімінің алғыс хаттарымен бірге Төтенше жағдайлар министрлігінің 30 жылдығына арналған төсбелгілер табысталды.
Марапатқа ие болғандар қатарында 23 жыл бойы адамдарды құтқарумен айналысып келе жатқан Бұланды аудандық Төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы Самат Бәпішев те болды. Ол өмірі құтқарушыларға байланысты болғандықтан еңбегін басқалармен салыстыруға болмайтынын мойындады.
— Құтқарушы болуды бала күннен армандадым. Бір құтқарылған адам бүкіл әлеммен тең деп бекер айтпаған, — деп бөлісті Самат.
Биыл Бұланды ауданында арнайы әмбебап өрт сөндіру бөлімі құрылып, онда құтқарушылар, өрт сөндірушілер, жедел жәрдем қызметкерлері орналасты. Тәжірибе мұндай жұмыстың ыңғайлылығын көрсетті: өрт сөндірушілер де, фельдшерлер де қоңырауға бір уақытта шығады, сондықтан қажет болған жағдайда жедел жәрдем күтудің қажеті жоқ.
Қонақтарды департамент жасаған өрт сөндірушілер мен құтқарушылардың қызметіне арналған бейнебаян тұсаукесері ерекше қызықтырды. Шара Төтенше жағдайлар департаменті мен мәдениет басқармасы қызметкерлері дайындаған мерекелік концерттік бағдарламамен аяқталды.
Ақмолалық бөлімшелер жыл басынан бері 234 адамды құтқарып, 578-ін қауіпті аймақтардан эвакуациялап, 70 зардап шеккенге алғашқы медициналық көмек көрсетті. Ақмола облысы әкімінің қатысуы арқасында 78 құтқарушының отбасы тиімді қаржыландыру арқылы баспанаға қол жеткізді.