KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Қауіпсіздік мәселелері бойынша Қазақстан-Қытай консультациялары өтті

    АСТАНА. KAZINFORM – 2026 жылдың 31 мамырында Астанада Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің Хатшысы Ғизат Нұрдәулетов пен Саяси бюро мүшесі, Қытай Коммунистік партиясы Орталық комитеті Саяси-құқықтық комиссиясының Хатшысы Чэнь Вэньциннің төрағалығымен қауіпсіздік мәселелері бойынша Қазақстан-Қытай консультациялары өтті. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Қауіпсіздік мәселелері бойынша Қазақстан-Қытай консультациялары өтті
    Фото: Ақорда

    Құқық қорғау және арнайы орган басшыларының қатысуымен өткен жиын барысында бірқатар өзекті мәселе қаралды.

    Тараптар халықаралық және өңірлік қауіпсіздіктің түрлі аспектілері, БҰҰ, ШЫҰ, АӨСШК және «Орталық Азия – Қытай» форматын қоса алғанда, халықаралық, сондай-ақ өңірлік құрылымдар шеңберіндегі үйлестіру мәселелері бойынша пікір алмасты.

    Трансшекаралық қылмыспен күрес, халықаралық лаңкестік және экстремизмге, сепаратизмге қарсы іс-қимыл салаларында бірлесе күш жұмылдыру қажеттігі айтылды.

    Ғизат Нұрдәулетов пен Чэнь Вэньцин қазіргі қыр көрсетулер мен қатерлерге қарсы тұру, сауда-экономикалық ынтымақтастықты ілгерілету үшін қолайлы жағдай жасау мақсатында қауіпсіздік саласындағы диалогты жүйелі негізде дамыту, соның ішінде екі елдің күштік құрылымдары арасындағы өзара іс-қимылды нығайтудың маңызы туралы пікірлесті. 

    Айта кетелік Қазақстан мен Қытай автотасымалға арналған рұқсат бланкілерін шектеусіз алмасуға келіскен еді

    Орталық Азия БҰҰ Қытай Ақорда Қауіпсіздік ШЫҰ
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар