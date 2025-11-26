Қай облыста автосақтандыру құны арзан
АСТАНА. KAZINFORM — Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2026 жылға арналған автосақтандырудың өңірлік коэффициенттерін жариялады.
— Көлік иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың 2026 жылға арналған сыйлықақысын есептеу үшін пайдаланылатын түзету коэффициенттерінің мынадай мөлшері бекітілсін, — деп жазылған қаулыда.
Сонымен, сақтандыру сыйлықақысы ең төмен өңірлердің қатарын Атырау облысы бастаса, ең жоғары коэффицент Қызылорда облысында.
• Астана — 1,44
• Алматы — 0,71
• Шымкент — 1,61
• Алмат облысы — 1,44
• Жетісу — 1,20
• Түркістан облысы — 1,69
• ШҚО — 0,72
• Абай облысы — 0,80
• Қостанай облысы — 1,11
• Қарағанды облысы — 1,18
• Ұлытау облысы — 0,99
• СҚО — 0,67
• Ақмола облысы — 1,08
• Павлодар облысы — 0,82
• Жамбыл облысы — 1,74
• Ақтөбе облысы — 1,02
• БҚО — 1,19
• Қызылорда облысы — 1,85
• Атырау облысы– 0,48
• Маңғыстау облысы — 0,79
Бұған дейін биыл сақтандыру секторының активтері 3,8 трлн теңгеге жеткенін жазған едік.