    19:52, 26 Қараша 2025 | GMT +5

    Қай облыста автосақтандыру құны арзан

    АСТАНА. KAZINFORM — Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2026 жылға арналған автосақтандырудың өңірлік коэффициенттерін жариялады. 

    Фото: freepik

    — Көлік иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың 2026 жылға арналған сыйлықақысын есептеу үшін пайдаланылатын түзету коэффициенттерінің мынадай мөлшері бекітілсін, — деп жазылған қаулыда.

    Сонымен, сақтандыру сыйлықақысы ең төмен өңірлердің қатарын Атырау облысы бастаса, ең жоғары коэффицент Қызылорда облысында.

    • Астана — 1,44

    • Алматы — 0,71

    • Шымкент — 1,61

    • Алмат облысы — 1,44

    • Жетісу — 1,20

    • Түркістан облысы — 1,69

    • ШҚО — 0,72

    • Абай облысы — 0,80

    • Қостанай облысы — 1,11

    • Қарағанды облысы — 1,18

    • Ұлытау облысы — 0,99

    • СҚО — 0,67

    • Ақмола облысы — 1,08

    • Павлодар облысы — 0,82

    • Жамбыл облысы — 1,74

    • Ақтөбе облысы — 1,02

    • БҚО — 1,19

    • Қызылорда облысы — 1,85

    • Атырау облысы– 0,48

    • Маңғыстау облысы — 0,79

    Бұған дейін биыл сақтандыру секторының активтері 3,8 трлн теңгеге жеткенін жазған едік

    Тегтер:
    Сақтандыру Қаржы Көлік ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
