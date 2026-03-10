Қай өңірлерде ЖЭО күрделі жөндеуден өтеді
АСТАНА. KAZINFORM — Биыл еліміздің негізгі өңірлерінде 9 энергоблокты, 55 қазандықты және 51 турбинаны күрделі жөндеуден өткізу жоспарланған.
Бүгінгі таңда жөндеу жұмыстары екі энергоблокта, төрт қазандықта және екі турбинада жүріп жатыр.
«Астана-Энергия» АҚ 2-ЖЭО-сында 2 қазандық агрегаты мен 1 турбоагрегатқа күрделі жөндеу жүргізіледі. Степногорск ЖЭО-сында күрделі жөндеу 2 қазандық агрегаты мен 2 турбоагрегатты қамтиды.
Ақтөбе ЖЭО-сында 3 қазандық агрегаты мен 4 турбоагрегат жаңартылады. «Қазхром» ЭС-інде бу турбинасын күрделі жөндеу жоспарланған.
Алматы энерготорабында 1-ЖЭО-да қазандық агрегаты мен турбоагрегат жөнделеді. 2-ЖЭО-да қазандық агрегаты мен 2 турбоагрегатқа күрделі жөндеу жасалады. 3-ЖЭО-да қазандық агрегаты мен турбоагрегат жаңартылады.
Атырау ЖЭО-сында тізімге 3 қазандық пен 2 турбоагрегат енді. Karabatan Utility Solutions-та жоспарда 4 газ турбинасы бар, ТШО ГТЭС-інде газ турбинасын жөндеу аяқталды, тағы 3 турбинаны жөндеу қалды.
Өскемен ЖЭО-сында 4 қазандық агрегаты мен 2 турбина жаңартылады. Согра ЖЭО-сында 3 қазандық пен 1 турбина, ал Риддер ЖЭО-сында қазандық агрегаты және Бұқтырма ГЭС-інде 1 турбоагрегат күрделі жөндеуден өтеді.
Жамбыл ГРЭС-інде жоспарға 2 энергоблокты күрделі жөндеу енгізілген. Тараздағы 4-ЖЭО-да қазандық агрегаты жаңартылады.
Топардағы Қарағанды ГРЭС-інде күрделі жөндеу 3 қазандық пен 2 турбоагрегатты қамтиды. «Qarmet» ЖЭО-де — 1 турбоагрегат, «Qarmet» АҚ 2-ЖЭО-сында — 3 қазандық пен 1 турбина жөнделеді. Қарағанды 3-ЖЭО-сы 2 қазандық пен 2 турбоагрегатты, ал Балқаш ЖЭО-сы — 2 қазандық пен турбоагрегатты қамтиды. Қарағанды ГРЭС-1-інде күрделі жөндеу қазандық агрегаты мен турбоагрегатта жүргізіледі.
«ССГПО» АҚ Рудный ЖЭО-сында күрделі жөндеу қазандық пен 3 турбоагрегатты қамтиды.
Екібастұз ГРЭС-1-дің 3 энергоблогы, Екібастұз ГРЭС-2-нің 2 энергоблогы және «ЕЭК» АҚ ЭС-нің екі энергоблогы жаңартылады. Павлодар 1-ЖЭО-сында 3 қазандық, 2 турбина күрделі жөндеуден өтеді. 2-ЖЭО мен 3-ЖЭО-да 5 қазандық пен 4 турбоагрегат жөнделеді.
Маңғыстау облысында МАЭК-тің 1-ЖЭО және 2-ЖЭО-сында 4 қазандық агрегаты мен 3 турбоагрегат жақсартылады.
Петропавл 2-ЖЭО-сында күрделі жөндеу 5 қазандық агрегатын, турбоагрегатты қамтиды.
Жезқазған ЖЭО-сында 2 қазандық күрделі жөндеуден өтеді.
Шымкент 3-ЖЭО-сы қазандық агрегатына күрделі жөндеу жүргізеді.
Айта кетелік Көкшетаудағы жаңа ЖЭО 200 мыңға жуық тұрғынды жылумен қамтиды.